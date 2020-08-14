Минздрав пообещал предоставить отчет об исследованиях вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 августа, — 248-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 158-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Число заразившихся коронавирусом в мире впервые выросло менее чем на 10% за неделю . По данным сервиса coronavirus-monitor.ru, число зараженных по всему миру достигло отметки в 21 362 742, увеличившись за сутки на 285 119 человек. Вылечились от COVID 13 934 472 (+ 227 679) пациентов клиник и госпиталей. Жертвами инфекции стали 769 217 человек. За сутки стало известно о смерти 9 627 болевших.

Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 476 266 людям. Следом идет Бразилия (3 278 895), Индия (2 525 222) и Россия (913 230).

Вакцина и лекарство

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал раскрыть данные об испытаниях первой вакцины от коронавирусной инфекции. Отчет будет опубликован в ближайшие дни. Также в Минздраве объявили, как распределят первую вакцину от коронавируса. Первыми препарат могут получить регионы с неблагополучной эпидситуацией. Массовая вакцинация в РФ начнется в декабре—январе.

Вирусолог раскритиковал врачей за недоверие к вакцине от COVID-19. Специалист считает, что у них один путь — переболеть COVID в тяжелой форме. Он отметил, что вакцина показала эффективность и безопасность. О надежности препарата заявили и его разработчики. Они проверили вакцину на себе и остались довольны. Врачи раскрыли золотое правило подготовки к новой вакцине. Те, кому предстоит поставить прививку, не должны иметь вирусных и хронических заболеваний в стадии обострения.

Россия предложила США свою помощь в разработке вакцины. Однако Вашингтон это предложение отверг, подчеркнув, что российская вакцина не вызывает серьезного интереса, потому что считается недоработанной. При этом Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет работать.

Коронавирус в России

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 5065 россиян, сообщил оперштаб. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Сначала эпидемии в России зафиксировано 15 498 смертей с COVID-19, выздоровели 722 тысячи человек.

ВОЗ считает, что новыми очагами распространения коронавируса могут стать школы. По данным организации, до пандемии у 43% школ в мире не было даже мыла и оборудования для мытья рук. Часть школ вообще не имеет канализации. Это делает невозможной их безопасную работу. Требование Роспотребнадзора по установке в школах очистителей воздуха уже привело к поборам денег с родителей. «Единая России» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости прекратить сбор средств.

Пандемия лишила российских школьников массовых мероприятий. Они будут под запретом до конца года. В минпросвещения подчеркивают, что это не отразятся на учебном процессе. А пока СOVID-19 оставил нынешних одиннадцатиклассников в заведомо проигрышном положении при поступлении в вузы. Баллы на ЕГЭ ниже ожидаемых получили за госэкзамен 45% выпускников, теперь они выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально.

В России создан первый в мире атлас коронавируса . Он называется «Патологическая анатомия COVID-19». Он издан не только на русском, но и на английском языках. Пока это единственное издание с иллюстрациями патологий организма при заражении коронавирусом. Авторы атласа отметили, что основной задачей было собрание разнообразий проявления вируса для последующей работы биологов и медиков.

Коронавирус в мире

В Китае задумали построить город для жизни в эпидемию. На крышах домов будут расположены теплицы, в которых можно выращивать продукты и в то же время получать солнечную энергию с помощью батарей. Каждое здание сможет собирать дождевую воду и очищать ее до питьевой.

Врачи Италии зафиксировали, что снизился средний возраст инфицированных коронавирусом. Сейчас средний возраст нуждающихся в интенсивной терапии, составляет 40-60 лет, тогда как в самый тяжелый период пандемии, пережитый Италией, он оценивался на уровне 60-80 лет.