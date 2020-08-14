Сегодня, 15 августа, — 248-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 158-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
Число заразившихся коронавирусом в мире впервые
Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 476 266 людям. Следом идет Бразилия (3 278 895), Индия (2 525 222) и Россия (913 230).
Вакцина и лекарство
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал раскрыть данные об испытаниях первой вакцины от коронавирусной инфекции. Отчет будет опубликован в ближайшие дни. Также в Минздраве объявили, как распределят первую вакцину от коронавируса. Первыми препарат могут получить регионы с неблагополучной эпидситуацией.
Вирусолог раскритиковал врачей за недоверие к вакцине от COVID-19. Специалист считает, что у них один путь — переболеть COVID в тяжелой форме. Он отметил, что вакцина показала эффективность и безопасность. О надежности препарата заявили и его разработчики. Они проверили вакцину на себе и остались довольны. Врачи раскрыли золотое правило подготовки к новой вакцине. Те, кому предстоит поставить прививку, не должны иметь вирусных и хронических заболеваний в стадии обострения.
Россия предложила США свою помощь в разработке вакцины. Однако Вашингтон это предложение отверг, подчеркнув, что российская вакцина не вызывает серьезного интереса, потому что считается недоработанной. При этом Трамп выразил
Коронавирус в России
За сутки коронавирусной инфекцией заразились 5065 россиян, сообщил оперштаб. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Сначала эпидемии в России зафиксировано 15 498 смертей с COVID-19, выздоровели 722 тысячи человек.
ВОЗ считает, что новыми очагами распространения коронавируса могут стать школы. По данным организации, до пандемии у 43% школ в мире не было даже мыла и оборудования для мытья рук. Часть школ вообще не имеет канализации. Это делает невозможной их безопасную работу. Требование Роспотребнадзора по установке в школах очистителей воздуха уже привело к поборам денег с родителей. «Единая России» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости прекратить сбор средств.
Пандемия лишила российских школьников массовых мероприятий. Они будут под запретом до конца года. В минпросвещения подчеркивают, что это не отразятся на учебном процессе. А пока СOVID-19 оставил нынешних одиннадцатиклассников в заведомо проигрышном положении при поступлении в вузы. Баллы на ЕГЭ ниже ожидаемых получили за госэкзамен 45% выпускников, теперь они выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально.
В России
Коронавирус в мире
В Китае
Врачи Италии зафиксировали, что
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