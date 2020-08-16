Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

Наступившая неделя будет крайне важной для рубля и позволит ему укрепить свои позиции. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
«Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть покупателей в российский рубль», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Купцикевича. Аналитик считает, что евро может опуститься до отметки в 85 рублей, а доллар до уровня 72 рублей.
При этом два года назад рубль потерял 10%, в период, когда турецкая лира подешевела вдвое. Ситуация может повториться в случае дальнейшего ухудшения политической ситуации как вокруг Турции, так и Белоруссии, считает Купцикевич. При таком развитии событий евро может укрепить позиции до 90 рублей, а доллар подняться до 77.
На последних торгах Мосбиржи 14 августа рубль падал к евро и рос к доллару. Так, европейская валюта стоила 86,16 рублей, американская — 72,96 рублей, передает RT.
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