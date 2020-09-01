01 сентября 2020

Серп и молот могут приравнять к свастике в еще одной стране. Там вдохновились опытом Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, депутат, серп и молот, кпрф, коммунист
Использование коммунистических символов стоит преследовать по закону, считает Эдуарду Болсонару Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Бразилии хотят запретить использование нацистских и коммунистических символов. С такой инициативой выступил депутат Национального конгресса, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару.

«В случае принятия законопроекта серп и молот, а также пятиконечная звезда будет приравнены к свастике и законодательно запрещены», — пишет lenta.ru. Предполагается, что тем, кто изготавливает, продает и распространяет предметы с такой символикой будет грозить от 9 до 15 лет тюрьмы.

Создавая законопроект, Болсонару вдохновлялся опытом Украины. До этого в стране был принят закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Ранее в Госдуме России одобрили законопроект, частично отменяющий штрафы за демонстрацию нацистской свастики. Предлагается отменить наказание, если символ демонстрировался без цели пропаганды, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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