В Бразилии хотят запретить использование нацистских и коммунистических символов. С такой инициативой выступил депутат Национального конгресса, сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару.
«В случае принятия законопроекта серп и молот, а также пятиконечная звезда будет приравнены к свастике и законодательно запрещены», — пишет lenta.ru. Предполагается, что тем, кто изготавливает, продает и распространяет предметы с такой символикой будет грозить от 9 до 15 лет тюрьмы.
Создавая законопроект, Болсонару вдохновлялся опытом Украины. До этого в стране был принят закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.
Ранее в Госдуме России одобрили законопроект, частично отменяющий штрафы за демонстрацию нацистской свастики. Предлагается отменить наказание, если символ демонстрировался без цели пропаганды, передает RT.
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