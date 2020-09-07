В России Степан Фурман заочно арестован Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

На вора в законе из Мурманска Степана Фурмана завели уголовное дело в Мюнхене. В середине 90-х мужчина контролировал всех преступников Мурманской области, сообщили в местном управлении ФСБ.

«Степан Фурман, имеющий статус так называемого вора в законе, контролировал всю уголовную преступность региона», — цитирует силовиков «Интерфакс». Фурман также распределял деньги, которые получали региональные ОПГ со своих преступлений.

В ФСБ уточнили, что ранее Фурмана объявили в международный розыск по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Поскольку он покинул Россию, теперь дело против него возбуждено в Германии. Заочно мужчина арестован.

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