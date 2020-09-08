Актер Михаил Боярский опубликовал фото с застолья, на котором засветилась телеведущая и блогер Ксения Собчак. Артист разместил кадр в своем Instagram.
Боярский не уточнил в каком году было сделан этот кадр. «Жили в одном доме с [Анатолием] Собчаком (первый мэр Санкт-Петербурга — прим.ред.), кажется даже в одном подъезде», — объяснил один из подписчиков Боярского, как Ксения оказалась на этом фото. Она сидит за столом в голубом платье. Сам Боярский стоит над Собчак в белой рубашке и розовом жилете.
Также на снимке можно заметить дочь Михаила актрису Елизавету Боярскую (в клетчатом платье), и его сына Сергея (политик, депутат Госдумы). Кроме того, на фото оказалась мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову (сенатор от Республики Тыва).
Ранее Ксения Собчак сообщила, что Нарусова перенесла тяжелую форму пневмонии и провела в больнице в Коммунарке десять дней. При этом телеведущая добавила, что анализы на коронавирус были отрицательными, пишет «Дни.ру».
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