08 сентября 2020

Боярский показал архивный снимок с застолья с маленькой Собчак. ФОТО

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, портрет, боярский михаил
Михаил Боярский жил в одном доме с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Михаил Боярский опубликовал фото с застолья, на котором засветилась телеведущая и блогер Ксения Собчак. Артист разместил кадр в своем Instagram.

Боярский не уточнил в каком году было сделан этот кадр. «Жили в одном доме с [Анатолием] Собчаком (первый мэр Санкт-Петербурга — прим.ред.), кажется даже в одном подъезде», — объяснил один из подписчиков Боярского, как Ксения оказалась на этом фото. Она сидит за столом в голубом платье. Сам Боярский стоит над Собчак в белой рубашке и розовом жилете.

Также на снимке можно заметить дочь Михаила актрису Елизавету Боярскую (в клетчатом платье), и его сына Сергея (политик, депутат Госдумы). Кроме того, на фото оказалась мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову (сенатор от Республики Тыва).

Ранее Ксения Собчак сообщила, что Нарусова перенесла тяжелую форму пневмонии и провела в больнице в Коммунарке десять дней. При этом телеведущая добавила, что анализы на коронавирус были отрицательными, пишет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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