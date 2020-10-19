В Госдуме предложили изменить закон о митингах из-за коронавируса

Группа депутатов Госдумы предложила внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Все дело в том, что в условиях пандемии коронавируса каждый участник этих мероприятий может быть оштрафован. Законопроект призван устранить юридическую коллизию. Об этом в своем telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас, согласно закону, организатор публичного мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо и не использовать маски. С другой стороны, в связи с эпидемиологической обстановкой для граждан могут вводиться ограничительные меры, включая обязательное ношение средств индивидуальной защиты.
«Нет маски — нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия», — написал Нилов. Парламентарии предлагают предусмотреть в законе возможность нахождения на митингах в маске, если того требует эпидемиологическая ситуация.
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