19 октября 2020

В Госдуме предложили изменить закон о митингах из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за свободу интернета в Москве. Москва, маска, протестант, протестующий, молодежь
В Госдуме хотят разрешить участникам митингов находиться в масках в условиях пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Группа депутатов Госдумы предложила внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Все дело в том, что в условиях пандемии коронавируса каждый участник этих мероприятий может быть оштрафован. Законопроект призван устранить юридическую коллизию. Об этом в своем telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас, согласно закону, организатор публичного мероприятия обязан требовать от участников не скрывать свое лицо и не использовать маски. С другой стороны, в связи с эпидемиологической обстановкой для граждан могут вводиться ограничительные меры, включая обязательное ношение средств индивидуальной защиты.

«Нет маски — нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия», — написал Нилов. Парламентарии предлагают предусмотреть в законе возможность нахождения на митингах в маске, если того требует эпидемиологическая ситуация.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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