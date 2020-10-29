Врач рассказал, какие маски бесполезны против коронавируса

Маски из тонкой прозрачной ткани, которые сейчас активно продаются в интернете, не защитят от коронавируса. Как объяснил врач-инфекционист Валерий Безносенко, такие маски представляют собой лишь имитацию медицинского изделия.
«Такая маска имеет очень большой просвет поры. Вирус спокойно проникает через такую пору. Смысла никакого в такой маске нет», — рассказал врач
Специалист напомнил, что носить медицинские маски необходимо, чтобы предотвратить попадание в организм концентрации вируса, способной вызвать болезнь. Высокая степень защиты отмечается у респираторов FFP2.
Ранее руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев заявил, что многие россияне неправильно пользуются медицинскими масками, из-за чего заражаются коронавирусом. Вирусолог Алексей Аграновский напомнил, что маски необходимо носить только в общественных местах. На улице и дома их лучше не надевать.
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