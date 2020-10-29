29 октября 2020

Врач рассказал, какие маски бесполезны против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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От COVID-19 лучше всего защищают респираторы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Маски из тонкой прозрачной ткани, которые сейчас активно продаются в интернете, не защитят от коронавируса. Как объяснил врач-инфекционист Валерий Безносенко, такие маски представляют собой лишь имитацию медицинского изделия.

«Такая маска имеет очень большой просвет поры. Вирус спокойно проникает через такую пору. Смысла никакого в такой маске нет», — рассказал врач News.ru.

Специалист напомнил, что носить медицинские маски необходимо, чтобы предотвратить попадание в организм концентрации вируса, способной вызвать болезнь. Высокая степень защиты отмечается у респираторов FFP2.

Ранее руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев заявил, что многие россияне неправильно пользуются медицинскими масками, из-за чего заражаются коронавирусом. Вирусолог Алексей Аграновский напомнил, что маски необходимо носить только в общественных местах. На улице и дома их лучше не надевать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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