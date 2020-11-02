Военные врачи приступили к работе — власти потратят деньги на аппараты КТ и лекарства, и призвали жителей сообщать о нарушениях в больницах — родители недовольны дистанционным обучением — на строительстве новогодних городков удалось сэкономить. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 ноября — в обзоре URA.RU:
Военврачи начали работать в клиниках области
- Военные медики начали работу в трех больницах Кургана и Шадринска. Также они консультируют коллег из Курганской области и оказывают им методическую помощь. Об этом 2 ноября сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В курганские больницы закупят для аппарата КТ
- Губернатор Вадим Шумков рассказал, что будет приобретено еще два компьютерных томографа за 52 млн рублей. Кроме того, более 31 млн рублей будет потрачено на приобретение новых дорогостоящих препаратов для жителей области, получающих лечение на дому.
Власти посоветовали курганцам жаловаться на больничные условия
- Курганцы могут пожаловаться на условия пребывания в больницах по телефону горячей линии. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-службы правительства Курганской области в соцсети.
Родители школьников недовольны дистанционным обучением
- Перевод курганских школьников на дистанционное обучение вызвал бурную реакцию родителей, которые пожаловались этой проблемой под постом губернатора региона Вадима Шумкова в Instagram.
Курганские власти сэкономили на новогодних праздниках
- Более 1,5 млн рублей смогли сэкономить руководители Кургана проведя торги на аукционах, где смогли найти подходящего подрядчика. Предприятие построит ледовые городки на центральной площади Кургана и в Заозерном.
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