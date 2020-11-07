Пользователи социальных сетей активно следят за выборами в США, и новость о победе кандидата на пост президента страны Джо Байдена вызвала среди бурную реакцию. Россияне разделились: одни поддерживают нынешнего президента США Дональда Трампа, другие — Байдена, но есть и те, кто не следит за выборами вовсе.
Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США. Он уже заявил о своей победе, сообщает RT. Во время своего первого обращения к нации после выборов он призвал сторонников действующего лидера Дональда Трампа отложить критику и прислушаться друг к другу, пишет телеканал 360.
Пользователи сразу стали придумывать мемы про выборы в США
Фото: «ВКонтакте»
В шутливой манере представляли и победу Джо Байдена
Фото: «ВКонтакте»
Пользователи шутили, что Дональд Трамп не даст Джо Байдену так просто победить
Фото: «ВКонтакте»
Однако были и серьезные комментаторы, которые пытались проанализировать победу Джо Байдена
Фото: «ВКонтакте»
Шутили люди еще и над тем, что стало со страной сразу после победы кандидата от демократов
Фото: «ВКонтакте»
Кто-то отметил, что лидеры России и Белоруссии еще не поздравили Байдена