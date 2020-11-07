07 ноября 2020

Россияне поссорились в соцсетях из-за победы Байдена. «Надо еще дожить до инаугурации»

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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, ван маерссен отто ханс, американский флаг, сша
Джо Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователи социальных сетей активно следят за выборами в США, и новость о победе кандидата на пост президента страны Джо Байдена вызвала среди бурную реакцию. Россияне разделились: одни поддерживают нынешнего президента США Дональда Трампа, другие — Байдена, но есть и те, кто не следит за выборами вовсе.

Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США. Он уже заявил о своей победе, сообщает RT. Во время своего первого обращения к нации после выборов он призвал сторонников действующего лидера Дональда Трампа отложить критику и прислушаться друг к другу, пишет телеканал 360.

Пользователи сразу стали придумывать мемы про выборы в США
Фото: «ВКонтакте»
В шутливой манере представляли и победу Джо Байдена
Фото: «ВКонтакте»

Пользователи шутили, что Дональд Трамп не даст Джо Байдену так просто победить
Фото: «ВКонтакте»

Однако были и серьезные комментаторы, которые пытались проанализировать победу Джо Байдена
Фото: «ВКонтакте»
Шутили люди еще и над тем, что стало со страной сразу после победы кандидата от демократов
Фото: «ВКонтакте»

Кто-то отметил, что лидеры России и Белоруссии еще не поздравили Байдена
Фото: «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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