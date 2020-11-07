Россияне поссорились в соцсетях из-за победы Байдена. «Надо еще дожить до инаугурации»

08 ноября 2020 в 09:17 Размер текста - 17 +

Джо Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пользователи социальных сетей активно следят за выборами в США, и новость о победе кандидата на пост президента страны Джо Байдена вызвала среди бурную реакцию. Россияне разделились: одни поддерживают нынешнего президента США Дональда Трампа, другие — Байдена, но есть и те, кто не следит за выборами вовсе. Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США. Он уже заявил о своей победе, сообщает RT. Во время своего первого обращения к нации после выборов он призвал сторонников действующего лидера Дональда Трампа отложить критику и прислушаться друг к другу, пишет телеканал 360. Пользователи сразу стали придумывать мемы про выборы в США Фото: «ВКонтакте» В шутливой манере представляли и победу Джо Байдена Фото: «ВКонтакте» Пользователи шутили, что Дональд Трамп не даст Джо Байдену так просто победить Фото: «ВКонтакте» Однако были и серьезные комментаторы, которые пытались проанализировать победу Джо Байдена Фото: «ВКонтакте» Шутили люди еще и над тем, что стало со страной сразу после победы кандидата от демократов Фото: «ВКонтакте» Кто-то отметил, что лидеры России и Белоруссии еще не поздравили Байдена Фото: «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.