Новый глава Минприроды начал служебную проверку

В Минприроды РФ не выделили средства на закупку контейнеров для мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый глава Минприроды РФ Александр Козлов, назначенный неделю назад, начал служебную проверку. Поводом стало неисполнение поручений российского правительства о выделении средств на закупку контейнеров для мусора. Виновных могут уволить из ведомства.

«Александр Козлов, назначенный на прошлой неделе министром природных ресурсов и экологии, выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников Минприроды по факту неисполнения трех поручений курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах», — передает РБК со ссылкой на распоряжение министра. Издание уточняет, что вице-премьер трижды поручал Минприроды подготовить критерии и правила отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку баков для раздельного сбора мусора. Все разы исполнители утверждали, что готовят их. Но в ноябре, когда министерство возглавил Козлов, выяснилось, что предложения до сих пор не внесены в кабмин.

Постановление о правилах распределения средств регионам за закупку контейнеров глава правительства Михаил Мишустин подписал еще в сентябре. Порядок должен был установить Минприроды. Но поскольку правила еще не утверждены, многие регионы не успеют до конца 2020 года приобрести мусорные баки, утверждает источник РБК. Сам Козлов свое внимание к этой проблеме объяснил тем, что реализация федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология» — одна из приоритетных задач министерства.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область стали худшими регионами по темпам реализации мусорной реформы, пишет Vse42.ru. Она началась в 2019 году.

Козлов возглавил Минприроды на прошлой неделе, сообщает « Федеральное агентство новостей ». Его и еще пять министров утвердила Госдума РФ.