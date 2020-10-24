В разгар кризиса россияне скупают шубы

Жители регионов России заинтересовались шубами после похолодания Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Спрос на шубы в России в октябре 2020 года вырос на 79%. Больше всего зимнюю одежду покупают в регионах, где в последнее время произошло похолодание.

«За три недели октября россияне приобрели на 79% больше шуб, чем годом ранее. При этом динамичнее всего (на 83% год к году) продажи в штуках росли на неделе с 15 по 21 октября», — приводит ТАСС результаты исследования. Спрос на шубы аналитики связывают с тем, что октябрь в некоторых регионах России оказался более прохладным, чем годом ранее. Также на интерес россиян к меховой одежде повлияли прогнозы о холодной зиме.

Больше всего шуб приобретали жители Московской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге. В этих регионах в последние неделе произошло похолодание, указано в исследовании интернет-магазина Wildberries. Активно утеплялись в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. Хитами продаж стали шубы-чебурашки из полиэстера, двусторонняя шуба-дубленка и шуба с английском воротником. В штуках больше всего покупали шубы из натурального меха норки, нутрии и мутона.

Самую дорогую меховую одежду приобрела жительница из Коломны. За шубу она отдала 120 тысяч рублей. Модель чуть дешевле — за 111 тысяч рублей — была доставлена в город Лиски Воронежской области. А шубу стоимостью 93 тысячи рублей заказала покупательница из Челябинска.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне стали чаще покупать шампанское и вино, пишет агентство Nation News. Вместе с тем, власти РФ пока не дают точных прогнозов о выходе из экономического кризиса.