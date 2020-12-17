Президент РФ объяснил нехватку лекарств в аптеках

По словам президента, нехватка лекарств не связана с проблемами в их производстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нехватка лекарств в аптеках связана не с проблемами на производстве, а с их дальнейшей логистикой. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Да проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на вызовы», — заявил президент. По его словам, несмотря на проблемы, сама система здравоохранения показала большую, чем в других странах эффективность.

Информационное агентство URA.RU ведет прямую трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В этом году из-за пандемии коронавируса, глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей регионов страны в режим видеосвязи. Одним из первых вопрос главе государства задал корреспондент URA.RU.