Президент РФ объяснил нехватку лекарств в аптеках

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По словам президента, нехватка лекарств не связана с проблемами в их производстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нехватка лекарств в аптеках связана не с проблемами на производстве, а с их дальнейшей логистикой. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Да проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на вызовы», — заявил президент. По его словам, несмотря на проблемы, сама система здравоохранения показала большую, чем в других странах эффективность.

Информационное агентство URA.RU ведет прямую трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. В этом году из-за пандемии коронавируса, глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей регионов страны в режим видеосвязи. Одним из первых вопрос главе государства задал корреспондент URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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