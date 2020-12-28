Голикова раскрыла, одолеет ли «Спутник V» мутации коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» способна побороть мутировавший британский коронавирус. Об этом журналистам рассказала вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова.
«Пока у нас нет оснований сомневаться в этом», — приводит слова Голиковой РИА «Новости». Тем не менее, российские ученые сейчас изучают геном более заразного штамма COVID-19, который им предоставили британские коллеги.
Новая мутация заразнее обычного коронавируса, по оценкам экспертов, на 56%-70%. Тем не менее, часть вируса, на которую воздействуют вакцины, сильно не изменилась, считают ученые. Более заразный штамм COVID-19 нашли уже в восьми странах Европы, напоминает RT. Другие новые штаммы с разными свойствами нашли в Южной Африке и Нигерии, уточняет телеканал 360.
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