Собянин объяснил, что именно спасет россиян от коронавируса

Россиян от коронавирусной инфекции спасет вакцинация. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, люди должны ставить прививки, чтобы получилось победить коронавирус.
«Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию, переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет», — передает РИА «Новости» слова Собянина, сказанные в эфире «Первого канала». По словам мэра Москвы, чтобы справиться с коронавирусом, все должны либо переболеть, либо вакцинироваться.
Ранее в своем блоге Собянин заявил, что через пару недель отменит часть ограничений для некоторых привитых москвичей. Они снова смогут передвигаться на общественном транспорте.
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