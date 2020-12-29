Собянин объяснил, что именно спасет россиян от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Сергей Собянин призвал всех ставить прививки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян от коронавирусной инфекции спасет вакцинация. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, люди должны ставить прививки, чтобы получилось победить коронавирус.

«Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию, переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет», — передает РИА «Новости» слова Собянина, сказанные в эфире «Первого канала». По словам мэра Москвы, чтобы справиться с коронавирусом, все должны либо переболеть, либо вакцинироваться.

Ранее в своем блоге Собянин заявил, что через пару недель отменит часть ограничений для некоторых привитых москвичей. Они снова смогут передвигаться на общественном транспорте.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...