Эксперты прогнозируют дефицит товаров и рост цен Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть умеренно растут. Сырье марки Brent торгуется по 59,46 (+0,62%) доллара за баррель. Нефть WTI стоит 57,08 рубля за баррель (+0,85). Курс доллара на 6 февраля составил 74,67 рубля. Это на 0,81 меньше, чем днем ранее. Евро к рублю составил 89,9 рубля, снижение за сутки — 0,34.

Ситуация в России

Правительство РФ весной рассмотрит законопроект о повышении выплат родителям и опекунам детей-инвалидов. Пособие повысится на треть пенсии на каждого такого ребенка, но распространится не более чем на трех детей в семье. Всего на реализацию проекта планируется потратить 31,59 млн рублей.

Экономика России успешно справляется с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом и эпидограничениями. Согласно последним данным, долгосрочный кредитный рейтинг в РФ в иностранной валюте сохраняется на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что это позитивный показатель преодоления кризиса.

На всей территории России произошел рост стоимости бензина. В Минэнерго считают, что причина повышения цен — индексация акцизов на нефтепродукты. Разовая плановая индексация акцизов проходит ежегодно с 1 января. В Хабаровске на автозаправках образовались очереди из-за дефицита топлива. Некоторые стали продавать места в очередях, другие нашли другой вариант заработка: занялись перепродажей бензина по цене 100 рублей за литр.

В России ожидают снижения цен на овощи и фрукты. Это объясняется поступлением на рынок нового урожая и уменьшением доли импорта продовольственных товаров. В Минсельхозе подчеркнули, что ситуация на продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям.

У жителей России резко выросли расходы, считают аналитики банка ВТБ. Это связано с отложенным спросом и ограничениями на поездки за границу. В январе этого года россияне потратили на товары и услуги на 23% больше, чем за тот же период в прошлом году. Больше всего трат было на электронику и бытовую технику.

В Пенсионном фонде России объяснили, почему пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета индексации. Пенсия работающих россиян индексируется, но получать эти деньги можно будет только после увольнения. Должно пройти три месяца, пока в ПФР не придут документы от работодателя.

Ситуация в мире

На Украине решили ввести санкции против бизнесменов, работающих на территории Крыма и на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что такой бизнес угрожает стране и с ним нужно бороться.

Евросоюз может объявить новые санкции России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ограничения коснутся физических лиц. Часть ограничений, вероятно, будет связана со строительством «Северного потока-2». Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предрек России санкции со стороны Запада, только по другому поводу — из-за расследования дела о крушении Boeing MH17, разбившегося под Донецком.

Прогнозы и мнения экспертов

Ликвидация Пенсионного фонда России — это бессмысленная процедура, ведь, помимо пенсий, сотрудники фондов работают с маткапиталом и социальными пособиями. Функционал ПФР придется отдать другому ведомству, а это породит еще большую бюрократию, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Ранее о том, чтобы ликвидировать ПФР и вернуть прежний пенсионный возраст, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В России ожидают рост стоимости товаров и их дефицит, если государство не будет регулировать стоимость. Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Виков. Гречка подорожает в первую очередь, прогнозирует эксперт.