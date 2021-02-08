Самое важное в России и в мире на 8 февраля. В Кремле объяснили размер пенсий в РФ, 23 февраля готовятся митинги, Европа выслала российских дипломатов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова в стране есть проблемы, которые не позволяют увеличить пенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Европа высылает российских дипломатов — пресс-секретарь президента высказал мнение о размере пенсий — дети силовиков получат преференции при поступлении в вузы — оппозиция планирует провести митинги 23 февраля — крепкий алкоголь может исчезнуть из обычных магазинов — упали доходы от продажи нефти. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Три страны Европы начали высылку российских дипломатов

В Кремле высказались о пенсиях россиян

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о размере пенсий в России. По словам Пескова, есть негативные периоды, которые мешают повышать благосостояние россиян.
  • Также, по словам Пескова, государство не может резко повысить выплаты всем российским пенсионерам, однако власти работают над этой задачей постепенно.

Власти поддержат детей силовиков

  • Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы, которые находятся под патронатом этих ведомств. Соответствующий законопроект поддержал российский Кабмин.
  • По словам заместителя председателя комитета ГД по образованию Максима Зайцева, детям силовиков предоставят преимущество при поступлении, чтобы уравнять их с детьми военных, у которых такая льгота уже есть.

Думская оппозиция собирается провести митинги 23 февраля

  • Партии ЛДПР и КПРФ не хотят отказываться от традиционных митингов 23 февраля, несмотря на коронавирус. По словам представителей политических движений, для них могут быть сделаны исключения.
  • Силовики задержали депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
  • В то же время незарегистрированная Либертарианская партия России хочет провести 23 февраля митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Представители объединения подали заявление в мэрию Москвы.

Оппозицию могут не допустить до выборов

ЕС готовит новые санкции для России

  • Евросоюз 22 февраля будет рассматривать введение очередных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг суда над Алексеем Навальным. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ОП предложили запретить продажу крепкого алкоголя

  • Крепкий алкоголь могут запретить продавать в продуктовых магазинах. Письмо с соответствующей инициативой направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В России упали нефтяные доходы

  • Выручка от продажи российской сырой нефти в 2020 году упала почти на 41% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

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