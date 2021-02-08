По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова в стране есть проблемы, которые не позволяют увеличить пенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Европа высылает российских дипломатов — пресс-секретарь президента высказал мнение о размере пенсий — дети силовиков получат преференции при поступлении в вузы — оппозиция планирует провести митинги 23 февраля — крепкий алкоголь может исчезнуть из обычных магазинов — упали доходы от продажи нефти. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Три страны Европы начали высылку российских дипломатов

Швеция, Германия и Польша высылают российских дипломатических сотрудников. Это было сделано в качестве ответных мер на действия российской стороны.

В Кремле высказались о пенсиях россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о размере пенсий в России. По словам Пескова, есть негативные периоды, которые мешают повышать благосостояние россиян.

Также, по словам Пескова, государство не может резко повысить выплаты всем российским пенсионерам, однако власти работают над этой задачей постепенно.

Власти поддержат детей силовиков

Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы, которые находятся под патронатом этих ведомств. Соответствующий законопроект поддержал российский Кабмин.

По словам заместителя председателя комитета ГД по образованию Максима Зайцева, детям силовиков предоставят преимущество при поступлении, чтобы уравнять их с детьми военных, у которых такая льгота уже есть.

Думская оппозиция собирается провести митинги 23 февраля

Партии ЛДПР и КПРФ не хотят отказываться от традиционных митингов 23 февраля, несмотря на коронавирус. По словам представителей политических движений, для них могут быть сделаны исключения.

Силовики задержали депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

В то же время незарегистрированная Либертарианская партия России хочет провести 23 февраля митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Представители объединения подали заявление в мэрию Москвы.

Оппозицию могут не допустить до выборов

Госдума и Совет Федерации рассмотрит предложение не допускать до выборов физлиц-иностранных агентов и их близких родственников. В частности — это может коснуться жены Алексея Навального Юлии.

Автор инициативы — президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков объяснил, что это важно для общественной жизни россиян.

По мнению политологов, если Навальная не будет допущена до выборов в Госдуму РФ, в России может увеличиться число протестов.

Также, по словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, у Юлии Навальной недостаточно поддержки избирателей, чтобы она могла реализовать свои политические амбиции.

ЕС готовит новые санкции для России

Евросоюз 22 февраля будет рассматривать введение очередных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг суда над Алексеем Навальным. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ОП предложили запретить продажу крепкого алкоголя

Крепкий алкоголь могут запретить продавать в продуктовых магазинах. Письмо с соответствующей инициативой направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В России упали нефтяные доходы

Выручка от продажи российской сырой нефти в 2020 году упала почти на 41% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.