Европа высылает российских дипломатов — пресс-секретарь президента высказал мнение о размере пенсий — дети силовиков получат преференции при поступлении в вузы — оппозиция планирует провести митинги 23 февраля — крепкий алкоголь может исчезнуть из обычных магазинов — упали доходы от продажи нефти. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 8 февраля — в обзоре URA.RU:
Три страны Европы начали высылку российских дипломатов
- Швеция, Германия и Польша высылают российских дипломатических сотрудников. Это было сделано в качестве ответных мер на действия российской стороны.
В Кремле высказались о пенсиях россиян
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о размере пенсий в России. По словам Пескова, есть негативные периоды, которые мешают повышать благосостояние россиян.
- Также, по словам Пескова, государство не может резко повысить выплаты всем российским пенсионерам, однако власти работают над этой задачей постепенно.
Власти поддержат детей силовиков
- Дети сотрудников МВД и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в вузы, которые находятся под патронатом этих ведомств. Соответствующий законопроект поддержал российский Кабмин.
- По словам заместителя председателя комитета ГД по образованию Максима Зайцева, детям силовиков предоставят преимущество при поступлении, чтобы уравнять их с детьми военных, у которых такая льгота уже есть.
Думская оппозиция собирается провести митинги 23 февраля
- Партии ЛДПР и КПРФ не хотят отказываться от традиционных митингов 23 февраля, несмотря на коронавирус. По словам представителей политических движений, для них могут быть сделаны исключения.
- Силовики задержали депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
- В то же время незарегистрированная Либертарианская партия России хочет провести 23 февраля митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Представители объединения подали заявление в мэрию Москвы.
Оппозицию могут не допустить до выборов
- Госдума и Совет Федерации рассмотрит предложение не допускать до выборов физлиц-иностранных агентов и их близких родственников. В частности — это может коснуться жены Алексея Навального Юлии.
- Автор инициативы — президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков объяснил, что это важно для общественной жизни россиян.
- По мнению политологов, если Навальная не будет допущена до выборов в Госдуму РФ, в России может увеличиться число протестов.
- Также, по словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, у Юлии Навальной недостаточно поддержки избирателей, чтобы она могла реализовать свои политические амбиции.
ЕС готовит новые санкции для России
- Евросоюз 22 февраля будет рассматривать введение очередных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг суда над Алексеем Навальным. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
В ОП предложили запретить продажу крепкого алкоголя
- Крепкий алкоголь могут запретить продавать в продуктовых магазинах. Письмо с соответствующей инициативой направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова член Общественной палаты Султан Хамзаев.
В России упали нефтяные доходы
- Выручка от продажи российской сырой нефти в 2020 году упала почти на 41% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
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