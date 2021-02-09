Экономист назвал риски потери ипотечного жилья

Любые нарушения при сделке со вторичным жильем могут стать основанием для ее оспаривания, даже если покупатель не знал о проблемах. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
«Случаи могут быть разными: рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт», — рассказал Кричевский в беседе с «Прайм». По его словам, идеальный вариант — это полная проверка жилья через опытного брокера или юриста и нотариально заверяемая сделка.
Кричевский подчеркнул, что перед покупкой также необходимо проверять долги по ЖКХ и не забывать оплачивать их самому. Если счета не оплачивались более полугода, управляющая компания может подать заявление в суд.
Ранее президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин рассказал, что банки могут отказать в выдаче ипотечного кредита, если человек работает не по своей специальности. По его словам, банкам важно понять, насколько человек востребован на рынке труда, насколько устойчива его занятость, по его специальности есть ли дальнейшие перспективы и рост.
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