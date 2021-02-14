Донбасс постоянно ощущают поддержку со стороны России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Донбасс постоянно ощущают поддержку со стороны России. При этом жители региона готовы отстаивать общие ценности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Донбасс всегда был русским не только исторически, но и ментально, а события 2014 и последующих годов однозначно определили вектор развития: мы должны быть вместе с Россией», — цитирует Пушилина РБК.

Он отметил, что регион получил от России большую помощь в виде гуманитарных конвоев, выдачи российских паспортов и вакцины от COVID. По словам Пушилина, Донбасс — это часть «российского народа», позиция граждан сформулирована в доктрине «Русский Донбасс», которая призвана стать тем документом, который «ляжет в основу принятия самых важных государственных решений». «В свою очередь, мы всегда будем стоять на защите Большой Родины, до последнего отстаивая наши общие ценности», — подытожил политик.

Ранее президент России Владимир Путин на закрытой встрече с редакторами СМИ заявил, что РФ не бросит Донбасс. «У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе. Но на наших с вами, я говорю „наших с вами“, потому что вы — четвертая власть, на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом, и прежде, чем какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — отметил глава государства.