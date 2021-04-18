Политологи считают, что Китай не пойдет против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина попросила поддержки у Китая в сдерживании российской агрессии, чтобы показать Америке свою независимость. Об этом в беседе c URA.RU заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«Это попытка такая показать Америке то, что вот видите, мы от вас сильно зависим, но при желании мы можем переориентироваться на других игроков. Такая попытка заигрывать дипломатически с Китаем, чтобы вынудить Америку активнее помогать Киеву», — подчеркнул Дудаков.

По мнению политолога, Киев остался недоволен новой политикой США, когда власти начали идти навстречу в поддержке, но в последний момент передумали отправлять военные корабли в Черное море. В итоге Украина занялась поиском альтернативных игроков. Однако, как добавил эксперт, властям Киева не стоит надеяться на поддержку со стороны Китая.

С этим согласен и президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. В беседе с URA.RU он отметил, что Китай ни за что не пойдет против России и не станет поддерживать Украину. «Потому что сегодня в мире нет других таких партнеров и союзников, как Китай и Россия в своих взглядах на миропорядок, на будущее человечества. И они, безусловно, не разделяют все действия Киева, которые сегодня осуществляются», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии. В мае в знак солидарности с Киевом Великобритания планирует направить в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. США также собирались с 14—15 апреля до 4—5 мая провести два военных корабля через Босфор, но в итоге операция была отменена. По мнению главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, для налаживания отношений с Киевом Россия должна «прекратить агрессию» на Украине.