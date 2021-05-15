Политологи предрекли возращение американских виз россиянам. Все зависит от одного фактора

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Прекращение выдачи США виз на территории РФ невыгодно для обеих сторон Фото:

Главным фактором возобновления выдачи виз в США на территории РФ станет саммит между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом, который пройдет этим летом. После этой встречи противостояние двух держав должно ослабнуть, поделился с URA.RU эксперт по политике США, политолог Станислав Бышок.

«После предполагаемого саммита между Путиным и Байденом ситуация с выдачей виз должна разрешиться. В США понимают, что необходимо давать как можно больше возможности гражданам России бывать на их территории, чтобы те не верили тому, что показывают по российскому телевидению», — сказал URA.RU Бышок. Эксперт также отметил, что запрет на работу иностранных граждан в представительстве США в России является бессмысленным.

С мнением Бышока согласен американский журналист-политолог Майкл Бом. «После встречи президентов России и США напряжение между странами должно ослабнуть, так как такая жесткая политика невыгодна для обеих сторон», — заявил URA.RU Бом. Он также отметил, что после прекращения выдачи виз Америка поставлена в неблагоприятное положение, так как страна заинтересована в иммиграции прогрессивной части россиян на их территорию.

Посольство США прекратило выдачу виз на территории РФ с 12 мая 2021 года из-за намерения России запретить американским посольствам нанимать иностранных граждан в любом качестве. Однако 14 мая власти РФ отложили свой запрет найма иностранцев в американские диппредставительства.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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