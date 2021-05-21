ПФР раскрыл размер ежемесячной выплаты из маткапитала

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала имеют право граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе. Об этом говорится на сайте ПФР по Московской области.

Уточняется, что для получения средств второй ребенок должен появиться в семье с 1 января 2018 года. «Размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на второй квартал прошлого года», — говорится в сообщении. Также уточняется, что в 2021 году в Москве это 40 722 рублей, в Московской области — 29 882 руб.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за второй квартал предшествующего года. В 2021 году в Москве это 15 450 рублей, а в Московской области — 13 317 руб.

Обратиться за выплатой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Чтобы деньги выплачивались со дня рождения ребенка, обращение необходимо подать не позднее 6 месяцев с даты рождения.

Ранее многодетные семьи в России получили новую льготу. Теперь они могут направлять ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. Также правительство РФ упростило условия рефинансирования ипотеки, куда были направлены средства маткапитала, передает агентство Nation News. Кроме того, депутаты предложили разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей.