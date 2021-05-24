Аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова заблокировали в TikTok. Об этом сообщил сам политик.
«Какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом», — приводит РИА «Новости» слова Милонова. Депутат отметил, что его команда уже направила апелляции на действия администрации сервиса. На данный момент никакой реакции и обратной связи на жалобы не последовало.
Ранее Милонов принял участие в youtube-шоу BUBBLEGUN, где заявил молодым tiktok-блогерам, что они не занимаются ничем полезным. Также Милонов призывал блокировать в России иностранные соцсети, передает агентство Nation News.
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