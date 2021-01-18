Виталий Милонов раскритиковал творчество молодых тиктокеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов принял участие в youtube-шоу BUBBLEGUN, где заявил молодым tiktok-блогерам, что они не занимаются ничем полезным. Также Милонов прокомментировал свой конфликт 19-летним тиктокером Володей XXL (Владимир Горяинов).

Ранее Володя XXL снимал клип на песню «Срывай маски», в котором постановочно срывал маски с актеров, играющих роли обычных прохожих. На блогера обрушился шквал критики после публикации ролика. Свое мнение высказывал и Милонов — по его мнению, во время пандемии подобный контент недопустим даже в шуточной форме.

«Виталь, привет. Ты на меня что-то дуру гонишь», — поприветствовал Горяинов Милонова, подключившегося к ведущим шоу по видеосвязи. Тиктокер также напомнил, что Виталий Милонов является радикальным гомофобом.

«Поклонники этого неизвестного тиктокера в основном люди не достигшие 16 лет и уж точно с низким уровнем образования и IQ, потому что нормальный человек такое смотреть никогда в жизни не будет, его просто вытошнит. Я не знаю, чем вы прославились, кроме того, что сидите напомаженный, похожий на гомосека», — ответил Милонов тиктокеру Володе XXL. Он добавил, что не собирается судиться с Горяиновым. Также депутат Госдумы заверил, что пришел на шоу молодых тиктокеров не ради хайпа.

«Виталий Валентинович, давайте жить дружно, как в мультике», — предложил Володя XXL. «Вопросов нет», — ответил Милонов. «Ну все, давайте, завтра [идем] в ЗАГС», — предложил Горяинов. После этого депутат предложил тиктокеру снять клип о необходимости носить маску, взамен пообещав прорекламировать его как «хорошего, нормального парня». Володя XXL согласился. «Призываю носить маски ради Виталия Милонова», — заключил тиктокер.