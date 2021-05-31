31 мая 2021

Российские туристы смогут напрямую улететь в Катар. Условия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, самолет
Россия и Катар планируют запустить чартерные рейсы Фото:

В октябре Россия и Катар планируют запустить первые чартерные рейсы. Об этом сообщил операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.

«В рамках партнерства Катарского национального совета по туризму и российской туристической компании TUI будет осуществлен первый в истории чартерный рейс в Катар из России. Чартерные рейсы между Москвой и Катаром запланированы с октября 2021 года по май 2022 года», — передает слова Тренкеля агентство «Прайм».

Он отметил, что расписание рейсов будет утверждено позже. По словам Тренкеля, в Катаре с нетерпением ждут российских туристов. Однако попасть на экзотический курорт смогут не все. Первым условием для въезда россиян является внедрение «цифрового проездного» IATA, вторым — одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Египтом. Посол страны в Москве Ихаб Талаат Наср рассказал, что курорты страны готовы к приему гостей из РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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