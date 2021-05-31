Россия и Катар планируют запустить чартерные рейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В октябре Россия и Катар планируют запустить первые чартерные рейсы. Об этом сообщил операционный директор Катарского национального совета по туризму Бертхольд Андреас Тренкель.

«В рамках партнерства Катарского национального совета по туризму и российской туристической компании TUI будет осуществлен первый в истории чартерный рейс в Катар из России. Чартерные рейсы между Москвой и Катаром запланированы с октября 2021 года по май 2022 года», — передает слова Тренкеля агентство «Прайм».

Он отметил, что расписание рейсов будет утверждено позже. По словам Тренкеля, в Катаре с нетерпением ждут российских туристов. Однако попасть на экзотический курорт смогут не все. Первым условием для въезда россиян является внедрение «цифрового проездного» IATA, вторым — одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Египтом. Посол страны в Москве Ихаб Талаат Наср рассказал, что курорты страны готовы к приему гостей из РФ.