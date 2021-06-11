Финансисты рассказали, как накопить на безбедную старость

Россиянам рекомендуют откладывать и инвестировать деньги, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
«Если вы начнете откладывать по 2000 рублей каждый месяц по процентной ставке 5% (будем считать ее постоянной), начиная с 25-летнего возраста, то к 60 годам размер вашего капитала составит 2,3 млн рублей. А если же с 35 лет — то почти в два раза меньше, всего 1,2 млн рублей», — цитирует Русецкого «Прайм». Он сообщил, что 25-летнему человеку необходимо инвестировать 11-15% от зарплаты, чтобы иметь такой же доход на пенсии.
По его словам, деньги нужно диверсифицировать. Это поможет обезопасить накопления и увеличить доходность от инвестирования. Он отметил, что в банках стоит хранить сумму, которую будет покрывать система страхования вкладов. Русецкий рекомендует часть капитала направить на фондовый рынок. Долгосрочное инвестирование позволит сохранить сбережения выше инфляции и девальвации.
Чем позже человек начнет откладывать деньги, тем больше должна быть сумма, которая направляется в инвестиции. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
Ранее стало известно, как увеличить доход после выхода на пенсию. Россиянам советуют планировать пенсию и откладывать заранее. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты.
Подписывайтесь на URA.RU в