Песков объяснил, почему «Дождь» исключили из кремлевского пула

Журналистов телеканала «Дождь» исключили из кремлевского пула Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Исключение телеканал «Дождь» из кремлевского пула (журналисты, на постоянной основе освещающие работу президента РФ — прим. ред.) связано с тем, что СМИ призывало выходить на несогласованные акции зимой и весной 2021 года. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее журналистов «Дождя» исключили из кремлевского пула. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал это политической цензурой. Однако Песков опроверг заявление журналиста.

«Это не политическая цензура, это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Просто посчитали невозможным взаимодействие с телеканалом, [который] не освещал, а призывал, выступал в роли организатора незаконных акций. Это не вяжется с журналистским ремеслом», — сказал представитель Кремля во время коференц-колла. Песков подчеркнул, что власти не могут регулировать СМИ, но могут «останавливать с ними взаимодействие».

Несогласованные акции в поддержку осужденного Алексея Навального проходили в России в январе, феврале и апреле 2021 года, напоминает RT. После митингов в российских регионах начались массовые наказания сторонников оппозиционера. Полиция приходила к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды», RTVi, РБК, «Медузы» и «Радио Свободы» (последние два входят в список иноагентов).