26 июня 2021

В Госдуме придумали, как сэкономить на депутатах

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты
На депутатах восьмого созыва Госдума сэкономит 180 миллионов рублей Фото:

Депутаты Госдумы восьмого созыва, которые не имеют своей недвижимости в Москве, до получения служебных квартир будут поселены в отелях до 4-х звёзд. Это сэкономит 180 миллионов рублей бюджета, сообщил руководитель аппарата Государственной Думы Игорь Дивейкин.

«Экономия бюджетных средств за счет понижения „звездности“ гостиниц до 4-х звезд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей», — приводит слова Дивейкина сайт Госдумы. Экономия будет распространяться и на авиаперелеты для депутатов. За два предыдущих года на авиаперелетах Госдумой было сэкономлено 405 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата федерального парламента перечислила в резервный фонд правительства 712 млн 800 тысяч рублей, которые удалось сэкономить благодаря снижению числа поездок парламентариев за границу. По итогам 2020 года экономия составила почти 1 миллиард 300 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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