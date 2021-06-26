В Госдуме придумали, как сэкономить на депутатах

Депутаты Госдумы восьмого созыва, которые не имеют своей недвижимости в Москве, до получения служебных квартир будут поселены в отелях до 4-х звёзд. Это сэкономит 180 миллионов рублей бюджета, сообщил руководитель аппарата Государственной Думы Игорь Дивейкин.
«Экономия бюджетных средств за счет понижения „звездности“ гостиниц до 4-х звезд в результате открытого аукциона составит 180 миллионов рублей», — приводит слова Дивейкина сайт Госдумы. Экономия будет распространяться и на авиаперелеты для депутатов. За два предыдущих года на авиаперелетах Госдумой было сэкономлено 405 миллионов рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата федерального парламента перечислила в резервный фонд правительства 712 млн 800 тысяч рублей, которые удалось сэкономить благодаря снижению числа поездок парламентариев за границу. По итогам 2020 года экономия составила почти 1 миллиард 300 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей».
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