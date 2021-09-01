В Госдуме предложили изучать Акунина и Кинга в школах

В школьный учебный план необходимо внести современные книги для прочтения, среди которых произведения Бориса Акунина, Харуки Мураками, Донны Тартт, Стивена Кинга. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науки Максим Зайцев.
«На уроках литературы необходимо внести в учебный план современные книги для прочтения. Например, произведения Бориса Акунина, Харуки Мураками, Донны Тартт, Стивена Кинга», — сказал URA.RU Максим Зайцев.
Парламентарий считает, что изучение современной литературы расширит взгляд школьников на развитие мировой литературы. «Классические произведения должны оставаться в учебной программе наряду с современными произведениями, таким образом, появится возможность проводить сравнительные анализы произведений разных времен, а также использовать на экзаменах в сочинениях аргументацию из произведений не только классиков, но и современников. Данная мера позволит существенно повысить уровень начитанности среди школьников», — уточнил депутат Госдумы.
Также стоит пересмотреть подход к изучению основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сказал Зайцев. «Данный предмет является основополагающим в рамках школьной программы, так как в процессе обучения детям предоставляется возможность получить не только знания, но и навыки их практического применения. Надо поднимать вопросы информационной безопасности, пошаговые действия при чрезвычайных ситуациях, способы распознания мошенников», — объяснил он.
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