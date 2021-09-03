Путин заявил об угрозе безопасности России со стороны талибов

Путин заявил, что не заинтересован в дезинтеграции Афганистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) неоднородно, а на территории Афганистана действуют разные группировки. Это угрожает России, ее союзникам и соседям. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

«Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана — не с кем будет разговаривать. Движение „Талибан“ (запрещено в России как террористическое) неоднородно, на территории действуют разные группировки. Все это угрожает нашим союзникам и соседям. Это и для нас имеет значения с точки зрения обеспечения безопасности», — заявил Владимир Путин.

Ранее на форуме президент РФ сказал, что выводить войска из Афганистана СССР было проще, чем США. По его мнению, США потратили 1,5 трлн долларов при нулевом результате, а СССР входили на территорию Афганистана организованно.