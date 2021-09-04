Бузова предложила деньги за отказ от аборта

Ольга Бузова захотела поддержать девушек в трудный момент Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила финансовую помощь девушкам, которые хотят сделать аборт. Она сказала, что не понимает, как можно лишить ребенка жизни.

«Если вам сейчас действительно необходима поддержка, финансовая, эмоциональная, то напишите мне в директ, расскажите свою историю. Всем, конечно, помочь я не смогу, но так мне подсказывает мое сердце. Очень хочется вас поддержать в трудный момент», — заявила Бузова в сторис своем профиле в социальной сети Instagram.

Бузова сообщила, что ее знакомая, которую бросил молодой человек, планирует делать аборт. Телеведущая отметила, что эта тема для нее «больная» и осудила девушек за отказ от детей.

«Я вообще не понимаю, как можно лишить ребенка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?» — сказала Бузова.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин отдавать детей в церкви для воспитания. По его словам, если женщина не может сама воспитать ребенка, то она все равно не должна делать аборт.