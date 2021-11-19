В России создали «убийцу» ядерных беспилотников США

Российская система противоракетной обороны будет атаковать американские беспилотники X-37 Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Одной из целей мобильной системы стратегической противоракетной обороны, разработанной в России, могут стать беспилотники, производимые США. Такой информацией поделился источник в оборонно-промышленном комплексе

«ПРО С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей. В первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе целей — американские космические беспилотники X-37», — отметил собеседник РИА «Новости».

В данный момент у войск России уже есть подобная система — С-500, а новой ее версией как раз и стала ПРО С-550. В модификации — перехват целей на больших расстояниях и высотах.

Первая система стратегической противоракетной обороны С-550 поступит на вооружение в Российскую армию до 2025 года, напоминает LIFE . Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года, дополняет деловое издание «Взгляд».

Ранее военные РФ назвали способ борьбы с морским десантом США. Они предложили использовать рой малых ударных беспилотников, чтобы нанести удар по десантникам до начала высадки. Дроны могут сбрасывать радиомаяки на десантные корабли, чтобы «подсветить» цели для самолетов или вертолетов.