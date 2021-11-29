Лукашенко заявил, что не останется в стороне от войны в Донбассе

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Запад отвлекает белорусские войска с помощью миграционного кризиса, считает Александр Лукашенко Фото:

В случае развития вооруженного конфликта на Донбассе Белоруссия не останется в стороне. При этом Запад использует мигрантов для того, чтобы отвлечь белорусские войска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с Минобороны страны на тему военной безопасности.

«Запад прекрасно понимает: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», — передает слова Лукашенко RT.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на фоне усиливающегося миграционного кризиса Евросоюз и НАТО планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве. Лукашенко также заявил, что США, Польша и Великобритания намерены разрушить ЕС, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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