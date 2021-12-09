В Госдуме хотят дать россиянам право на бесплатный ПЦР в неделю

Каждый россиянин должен получить право на один бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в неделю. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.
«Конечно, ПЦР-тесты стоят денег. Изготовить, проверка анализов и так далее. Надо, чтобы государство это финансировало. Чтобы человек по три раза в день не делал ПЦР-тест, раз бесплатно, должен быть норматив. Условно говоря, один раз в неделю бесплатно, то есть, четыре раза в месяц. Это можно спокойно сделать через „Госуслуги“. Один раз сделал, два, четыре раза, и все будет видно. Но если надо чаще, то надо будет платить», — сказал URA.RU Федот Тумусов.
При этом, подчеркнул депутат Госдумы, ПЦР-тестирование является полезным инструментом в борьбе с пандемией. «Самое главное, что дает ПЦР-тест, это раннее выявления заболевания. Если человек заболел, то он сам принимает меры и врачи, чтобы его изолировать и дальше не распространять инфекцию. Это эффективный инструмент», — уточнил собеседник агентства.
Ранее Роспотребнадзор выпустил документ, согласно которому был сокращен срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Теперь он будет действовать не 72, а 48 часов. В ведомстве объяснили это решение появлением нового штамма COVID-19 из ЮАР «Омикрон». Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что южноафриканский штамм может оказаться заразнее индийской «Дельты», которая сегодня распространена по всему миру.
Каждый россиянин должен получить право на один бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в неделю. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. «Конечно, ПЦР-тесты стоят денег. Изготовить, проверка анализов и так далее. Надо, чтобы государство это финансировало. Чтобы человек по три раза в день не делал ПЦР-тест, раз бесплатно, должен быть норматив. Условно говоря, один раз в неделю бесплатно, то есть, четыре раза в месяц. Это можно спокойно сделать через „Госуслуги“. Один раз сделал, два, четыре раза, и все будет видно. Но если надо чаще, то надо будет платить», — сказал URA.RU Федот Тумусов. При этом, подчеркнул депутат Госдумы, ПЦР-тестирование является полезным инструментом в борьбе с пандемией. «Самое главное, что дает ПЦР-тест, это раннее выявления заболевания. Если человек заболел, то он сам принимает меры и врачи, чтобы его изолировать и дальше не распространять инфекцию. Это эффективный инструмент», — уточнил собеседник агентства. Ранее Роспотребнадзор выпустил документ, согласно которому был сокращен срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Теперь он будет действовать не 72, а 48 часов. В ведомстве объяснили это решение появлением нового штамма COVID-19 из ЮАР «Омикрон». Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что южноафриканский штамм может оказаться заразнее индийской «Дельты», которая сегодня распространена по всему миру.