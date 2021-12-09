В Госдуме хотят дать россиянам право на бесплатный ПЦР в неделю

09 декабря 2021 в 21:46 Размер текста - 17 +

Срок действия ПЦР-теста на COVID сокращен с 72 до 48 часов из-за штамма «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Каждый россиянин должен получить право на один бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в неделю. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. «Конечно, ПЦР-тесты стоят денег. Изготовить, проверка анализов и так далее. Надо, чтобы государство это финансировало. Чтобы человек по три раза в день не делал ПЦР-тест, раз бесплатно, должен быть норматив. Условно говоря, один раз в неделю бесплатно, то есть, четыре раза в месяц. Это можно спокойно сделать через „Госуслуги“. Один раз сделал, два, четыре раза, и все будет видно. Но если надо чаще, то надо будет платить», — сказал URA.RU Федот Тумусов. При этом, подчеркнул депутат Госдумы, ПЦР-тестирование является полезным инструментом в борьбе с пандемией. «Самое главное, что дает ПЦР-тест, это раннее выявления заболевания. Если человек заболел, то он сам принимает меры и врачи, чтобы его изолировать и дальше не распространять инфекцию. Это эффективный инструмент», — уточнил собеседник агентства. Ранее Роспотребнадзор выпустил документ, согласно которому был сокращен срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Теперь он будет действовать не 72, а 48 часов. В ведомстве объяснили это решение появлением нового штамма COVID-19 из ЮАР «Омикрон». Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что южноафриканский штамм может оказаться заразнее индийской «Дельты», которая сегодня распространена по всему миру. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Каждый россиянин должен получить право на один бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в неделю. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. «Конечно, ПЦР-тесты стоят денег. Изготовить, проверка анализов и так далее. Надо, чтобы государство это финансировало. Чтобы человек по три раза в день не делал ПЦР-тест, раз бесплатно, должен быть норматив. Условно говоря, один раз в неделю бесплатно, то есть, четыре раза в месяц. Это можно спокойно сделать через „Госуслуги“. Один раз сделал, два, четыре раза, и все будет видно. Но если надо чаще, то надо будет платить», — сказал URA.RU Федот Тумусов. При этом, подчеркнул депутат Госдумы, ПЦР-тестирование является полезным инструментом в борьбе с пандемией. «Самое главное, что дает ПЦР-тест, это раннее выявления заболевания. Если человек заболел, то он сам принимает меры и врачи, чтобы его изолировать и дальше не распространять инфекцию. Это эффективный инструмент», — уточнил собеседник агентства. Ранее Роспотребнадзор выпустил документ, согласно которому был сокращен срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Теперь он будет действовать не 72, а 48 часов. В ведомстве объяснили это решение появлением нового штамма COVID-19 из ЮАР «Омикрон». Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что южноафриканский штамм может оказаться заразнее индийской «Дельты», которая сегодня распространена по всему миру.