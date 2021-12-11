Подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID

Чтобы получить деньги, подросток должен соблюсти ряд условий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Подростки, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М», получат 15 тысяч рублей. Такой информацией поделился источник, близкий к Минздраву.

«Выплата 15 тысяч рублей — «компенсация за неудобства». Аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — приводит информацию собеседника РБК.

Отмечается также, что для получения денег несовершеннолетнему придется ввести два компонента вакцины и пять раз съездить в медицинское учреждение, чтобы сдать кровь на иммуногенность. Всего, по этим данным, в испытаниях примут участие 3 тысячи подростков, но деньги получат не более 500 участников.

Ранее стало известно, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. При этом для вакцинации детям до 15 лет нужно согласие родителей или опекунов, напоминают « Невские новости ». Новая вакцина создана на основе вирусоподобных частиц. В их составе нет генетического материала возбудителя инфекции, а только его имитация, сообщает Nation News.

В начале декабря этого года сообщалось, что добровольцам заплатят по 10 тысяч рублей за участие в испытании вакцины от коронавируса. Исследование проводит центр имени Гамалеи. На эти цели планируется потратить 9,2 млн рублей. Всего привлекут 920 добровольцев, в первой фазе испытаний примут участие 360 человек, во второй — 560 человек. «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V».