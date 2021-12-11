Подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID

Подростки, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М», получат 15 тысяч рублей. Такой информацией поделился источник, близкий к Минздраву.
«Выплата 15 тысяч рублей — «компенсация за неудобства». Аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — приводит информацию собеседника РБК.
Отмечается также, что для получения денег несовершеннолетнему придется ввести два компонента вакцины и пять раз съездить в медицинское учреждение, чтобы сдать кровь на иммуногенность. Всего, по этим данным, в испытаниях примут участие 3 тысячи подростков, но деньги получат не более 500 участников.
Ранее стало известно, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. При этом для вакцинации детям до 15 лет нужно согласие родителей или опекунов, напоминают «Невские новости». Новая вакцина создана на основе вирусоподобных частиц. В их составе нет генетического материала возбудителя инфекции, а только его имитация, сообщает Nation News.
В начале декабря этого года сообщалось, что добровольцам заплатят по 10 тысяч рублей за участие в испытании вакцины от коронавируса. Исследование проводит центр имени Гамалеи. На эти цели планируется потратить 9,2 млн рублей. Всего привлекут 920 добровольцев, в первой фазе испытаний примут участие 360 человек, во второй — 560 человек. «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V».
Подростки, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М», получат 15 тысяч рублей. Такой информацией поделился источник, близкий к Минздраву. «Выплата 15 тысяч рублей — «компенсация за неудобства». Аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — приводит информацию собеседника РБК. Отмечается также, что для получения денег несовершеннолетнему придется ввести два компонента вакцины и пять раз съездить в медицинское учреждение, чтобы сдать кровь на иммуногенность. Всего, по этим данным, в испытаниях примут участие 3 тысячи подростков, но деньги получат не более 500 участников. Ранее стало известно, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. При этом для вакцинации детям до 15 лет нужно согласие родителей или опекунов, напоминают «Невские новости». Новая вакцина создана на основе вирусоподобных частиц. В их составе нет генетического материала возбудителя инфекции, а только его имитация, сообщает Nation News. В начале декабря этого года сообщалось, что добровольцам заплатят по 10 тысяч рублей за участие в испытании вакцины от коронавируса. Исследование проводит центр имени Гамалеи. На эти цели планируется потратить 9,2 млн рублей. Всего привлекут 920 добровольцев, в первой фазе испытаний примут участие 360 человек, во второй — 560 человек. «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V».