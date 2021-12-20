20 декабря 2021

В США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма

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«Омикрон» стал доминирующим штаммом в США Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В США обнаружили первую смерть от нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил американский телеканал Abc.

«В понедельник представители органов здравоохранения Техаса объявили, что зафиксирована первая смерть, связанная с вариантом омикрона COVID-19. Считается, что это первая зарегистрированная смерть омикрона в США», — передает телеканал Abc.

Умер мужчина 50 лет с серьезными проблемами со здоровьем. Он не был привит от коронавируса, сообщили представители здравоохранения округа Харрис. Они не считают «омикрон» более опасным по сравнению с предыдущими вариантами вируса, но считают, что вакцинация и ревакцинация уменьшают риск тяжелого заболевания. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что «Омикрон» стал доминирующим вариантом в стране, передает «Ридус».

Ранее в Великобритании умер пациент от омикрон-штамма. Предполагается, что это был первый летальный исход в мире от нового штамма. Этот вариант вируса обнаружили в ЮАР в конце ноября. В России также есть заболевшие «Омикроном».

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В США обнаружили первую смерть от нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил американский телеканал Abc. «В понедельник представители органов здравоохранения Техаса объявили, что зафиксирована первая смерть, связанная с вариантом омикрона COVID-19. Считается, что это первая зарегистрированная смерть омикрона в США», — передает телеканал Abc. Умер мужчина 50 лет с серьезными проблемами со здоровьем. Он не был привит от коронавируса, сообщили представители здравоохранения округа Харрис. Они не считают «омикрон» более опасным по сравнению с предыдущими вариантами вируса, но считают, что вакцинация и ревакцинация уменьшают риск тяжелого заболевания. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что «Омикрон» стал доминирующим вариантом в стране, передает «Ридус». Ранее в Великобритании умер пациент от омикрон-штамма. Предполагается, что это был первый летальный исход в мире от нового штамма. Этот вариант вируса обнаружили в ЮАР в конце ноября. В России также есть заболевшие «Омикроном».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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