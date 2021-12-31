ГИБДД устроит водителям тотальные проверки в праздники

31 декабря 2021 в 16:35 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники ГИБДД планируют провести масштабные рейды по всей России в период новогодних праздников. Их планируют провести в два этапа: с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января. «Сотрудники ГИБДД усилят патрулирование улиц с 31 декабря по 10 января — во время праздников Госавтоинспекция готовится провести масштабные рейды. Участникам рейдов предстоит вычислять всех нарушителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дорогах будут дежурить и другие представители полиции, а также Росгвардия», — сообщает Autonews. Отмечается, что рейды будут проводиться по ночам во всех регионах России. Полицейские будут использовать метод массовой проверки, когда несколько экипажей ДПС перекрывают дорогу и проверяют всех водителей. С начала года ГИБДД организовали около 40 тысяч массовых проверок. В ходе рейдов выявили более 42 тысяч нетрезвых водителей. В ведомстве сообщили, что такая работа проводится в постоянном режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники ГИБДД планируют провести масштабные рейды по всей России в период новогодних праздников. Их планируют провести в два этапа: с 31 декабря по 3 января и с 7 по 10 января. «Сотрудники ГИБДД усилят патрулирование улиц с 31 декабря по 10 января — во время праздников Госавтоинспекция готовится провести масштабные рейды. Участникам рейдов предстоит вычислять всех нарушителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дорогах будут дежурить и другие представители полиции, а также Росгвардия», — сообщает Autonews. Отмечается, что рейды будут проводиться по ночам во всех регионах России. Полицейские будут использовать метод массовой проверки, когда несколько экипажей ДПС перекрывают дорогу и проверяют всех водителей. С начала года ГИБДД организовали около 40 тысяч массовых проверок. В ходе рейдов выявили более 42 тысяч нетрезвых водителей. В ведомстве сообщили, что такая работа проводится в постоянном режиме.