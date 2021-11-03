ГИБДД анонсировала массовые рейды в праздничные дни

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
ГИБДД планирует проверять водителей на трезвость в период ноябрьских праздников и нерабочих дней Фото:

Госавтоинспекция РФ анонсировала массовые проверки в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. Рейды будут нацелены на предотвращение происшествий с участием нетрезвых водителей.

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба МВД России на официальном сайте ведомства. В полиции уточили, что такая работа проводится в постоянном режиме. С начала года ГИБДД организовали около 40 тысяч массовых проверок. В ходе рейдов выявили более 42 тысяч нетрезвых водителей.

Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство продолжит регистрировать автомобили и принимать экзамены на права. Граждане могут сделать это по предварительной записи через сайт «Госуслуги». ГИБДД может скорректировать порядок и график приема экзаменов на права с учетом соблюдения всех необходимых санитарных правил, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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