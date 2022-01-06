СМИ: в Алма-Ате возобновилась стрельба

07 января 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

В Алма-Ате с наступлением вечера возобновилась стрельба, слышны взрывы. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Как отмечают очевидцы, столкновения происходят в районе площади Республики. Отмечается, что военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы. Кроме того, всем жителям на телефоны приходят СМС-сообщения, напоминающие о комендантском часе, сообщил телеканал. Ранее казахские силовики взяли штурмом центр Алма-Аты. В операции принимали участие военные и представители правоохранительных органов. Силовикам удалось отбить у протестующих бывшую резиденцию президента, администрацию города и площадь Республики. В результате зачисток в городе были убиты 10 нападавших, которые пытались взять штурмом административные здания, сообщил представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек. Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.