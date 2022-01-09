Из Алматы вылетели первые три самолета с россиянами

Россиян эвакуируют на военно-транспортных самолетах Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Из казахстанского города Алматы вылетели три транспортных военных самолета с россиянами. Об этом сообщает генконсульство РФ в городе.

«Для граждан России, находящихся в Алма-Аты 9 января с 17.00 до 18.00 по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург. Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский», — передает РИА «Новости» сообщение генконсульства.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь. В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из которых были обезглавлены. О террористическом характере действий восставших высказались политологи Алексей Мартынов и Андрей Кортунов. При этом сами алматинцы заявили, что беспорядки в их городе устроили приезжие. В рамках миссии ОДКБ в Казахстан уже прибыли российские миротворцы.

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