Как готовить курицу и не заразиться сальмонеллезом: главные правила

Гастроэнтеролог Кашух: сальмонеллу убивает лишь высокая температура
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бактерии в мясе умрут, если продукт хорошо прожарить
Бактерии в мясе умрут, если продукт хорошо прожарить Фото:

На днях в магазинах России обнаружили куриную продукцию с сальмонеллой. Пока образцы продукции «Петелинка» изучают в лаборатории, а поставщик пытается разобраться, как бактерия попала в еду, люди продолжают беспокоиться — ведь выходит, что даже сертифицированные продукты не дают гарантии от заражения. Однако если правильно готовить курицу, то даже зараженный продукт не принесет вреда для организма. URA.RU обсудило с гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук и экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух главные правила борьбы с сальмонеллезом.

Что такое сальмонеллез

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии Salmonella. Проблема микробов в том, что они очень выносливы и могут выживать в самых тяжелых условиях, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «В воде и почве они остаются жизнеспособными несколько месяцев. В замороженном мясе сальмонелла выживает до года», — рассказала врач.

Сальмонелла может оказаться не только в курице, но и в яйцах, рыбе и молоке
Сальмонелла может оказаться не только в курице, но и в яйцах, рыбе и молоке
Фото:

Чаще всего человек заражается сальмонеллезом через еду. Бактерии встречаются в сырых яйцах, мясе или рыбе, молоке. Врач также добавила, что в некоторых случаях человек заражается через экзотических домашних животных, таких как ящерицы и черепахи — ведь примерно 90% рептилий переносят сальмонеллез.

Чем опасен сальмонеллез

Как только бактерии попадают в организм, они мигом начинают размножаться. Первые симптомы сальмонеллеза человек может почувствовать уже через шесть часов после заражения, но в некоторых случаях болезнь дает о себе знать лишь через сутки, отметила гастроэнтеролог.

«Заразившийся человек чувствует, будто съел что-то не то: его тошнит, болит живот, появляется диарея и рвота. На фоне общей интоксикации может повыситься температура тела. То есть симптомы типичны для большинства кишечных инфекций», — рассказала Екатерина Кашух.

Врач отметила, что обычно болезнь проходит самостоятельно через несколько дней. Большинство людей не сильно пострадают от сальмонеллеза, но есть и группа риска. У детей, пожилых и людей со слабым иммунитетом болезнь может протекать тяжело и долго. В некоторых случаях даже требуется госпитализация.

Как готовить курицу, чтобы не заразиться сальмонеллезом

Курицу во время готовки нужно хорошо прожарить или проварить, чтобы температура точно убила возможные бактерии
Курицу во время готовки нужно хорошо прожарить или проварить, чтобы температура точно убила возможные бактерии
Фото:

Екатерина Кашух назвала несколько правил, которые помогут обезопасить себя и не заразиться сальмонеллезом. Если соблюдать каждый из них, шанс заразиться бактериями окажется минимален:

  • Не стоит покупать фермерские продукты, если у продавца нет соответствующих сертификатов.
  • Нужно помнить, что сальмонелла выживает при заморозке. Единственное, что может убить бактерию – это температура выше 70 градусов. Поэтому еду стоит тщательно прожаривать или кипятить.
  • Необходимо мыть руки и столовые принадлежности после разделки курицы – ведь сальмонелла может оставаться на руках, ноже или доске для резки.
  • А вот курицу, наоборот, мыть не нужно – иначе сальмонелла может попасть на кухонный стол и другие продукты.

Соблюдая все эти правила, человек гарантированно обеспечит себе безопасность. Но если бактерии все же попали в организм, нужно вовремя осознать проблему и следовать рекомендациям врачей.

Как лечиться от сальмонеллеза

Чтобы не заразиться сальмонеллезом, нужно мыть руки перед едой и во время приготовления курицы
Чтобы не заразиться сальмонеллезом, нужно мыть руки перед едой и во время приготовления курицы
Фото:

Екатерина Кашух предупреждает — главная опасность сальмонеллеза не в самих бактериях, а в последствиях для организма. «Из-за диареи и рвоты заболевший человек теряет слишком много жидкости, а вместе с ней — ценных веществ, которые необходимы для нормальной работы сердца и других органов. Так что важно как можно быстрее остановить и восполнить эти потери: пить больше воды и специальных солевых растворов», — советует врач. «Если из-за тошноты и слабости заболевший человек не хочет или не может пить, можно предложить ему рассасывать кусочки льда».

По современным рекомендациям, больным сальмонеллезом назначают антибактериальную терапию. Благодаря лекарствам организму удается остановить сальмонеллу и прекратить развитие болезни. Однако не стоит заниматься самолечением.

«Не все антибиотики подходят для лечения сальмонеллеза. Найти подходящий препарат и подобрать правильную дозу может только врач. Очень важно полностью завершить курс, чтобы болезнь не вернулась через какое-то время», — резюмировала Екатерина Кашух.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На днях в магазинах России обнаружили куриную продукцию с сальмонеллой. Пока образцы продукции «Петелинка» изучают в лаборатории, а поставщик пытается разобраться, как бактерия попала в еду, люди продолжают беспокоиться — ведь выходит, что даже сертифицированные продукты не дают гарантии от заражения. Однако если правильно готовить курицу, то даже зараженный продукт не принесет вреда для организма. URA.RU обсудило с гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук и экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух главные правила борьбы с сальмонеллезом. Что такое сальмонеллез Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии Salmonella. Проблема микробов в том, что они очень выносливы и могут выживать в самых тяжелых условиях, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «В воде и почве они остаются жизнеспособными несколько месяцев. В замороженном мясе сальмонелла выживает до года», — рассказала врач. Чаще всего человек заражается сальмонеллезом через еду. Бактерии встречаются в сырых яйцах, мясе или рыбе, молоке. Врач также добавила, что в некоторых случаях человек заражается через экзотических домашних животных, таких как ящерицы и черепахи — ведь примерно 90% рептилий переносят сальмонеллез. Чем опасен сальмонеллез Как только бактерии попадают в организм, они мигом начинают размножаться. Первые симптомы сальмонеллеза человек может почувствовать уже через шесть часов после заражения, но в некоторых случаях болезнь дает о себе знать лишь через сутки, отметила гастроэнтеролог. «Заразившийся человек чувствует, будто съел что-то не то: его тошнит, болит живот, появляется диарея и рвота. На фоне общей интоксикации может повыситься температура тела. То есть симптомы типичны для большинства кишечных инфекций», — рассказала Екатерина Кашух. Врач отметила, что обычно болезнь проходит самостоятельно через несколько дней. Большинство людей не сильно пострадают от сальмонеллеза, но есть и группа риска. У детей, пожилых и людей со слабым иммунитетом болезнь может протекать тяжело и долго. В некоторых случаях даже требуется госпитализация. Как готовить курицу, чтобы не заразиться сальмонеллезом Екатерина Кашух назвала несколько правил, которые помогут обезопасить себя и не заразиться сальмонеллезом. Если соблюдать каждый из них, шанс заразиться бактериями окажется минимален: Соблюдая все эти правила, человек гарантированно обеспечит себе безопасность. Но если бактерии все же попали в организм, нужно вовремя осознать проблему и следовать рекомендациям врачей. Как лечиться от сальмонеллеза Екатерина Кашух предупреждает — главная опасность сальмонеллеза не в самих бактериях, а в последствиях для организма. «Из-за диареи и рвоты заболевший человек теряет слишком много жидкости, а вместе с ней — ценных веществ, которые необходимы для нормальной работы сердца и других органов. Так что важно как можно быстрее остановить и восполнить эти потери: пить больше воды и специальных солевых растворов», — советует врач. «Если из-за тошноты и слабости заболевший человек не хочет или не может пить, можно предложить ему рассасывать кусочки льда». По современным рекомендациям, больным сальмонеллезом назначают антибактериальную терапию. Благодаря лекарствам организму удается остановить сальмонеллу и прекратить развитие болезни. Однако не стоит заниматься самолечением. «Не все антибиотики подходят для лечения сальмонеллеза. Найти подходящий препарат и подобрать правильную дозу может только врач. Очень важно полностью завершить курс, чтобы болезнь не вернулась через какое-то время», — резюмировала Екатерина Кашух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...