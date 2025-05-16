Как готовить курицу и не заразиться сальмонеллезом: главные правила

На днях в магазинах России обнаружили куриную продукцию с сальмонеллой. Пока образцы продукции «Петелинка» изучают в лаборатории, а поставщик пытается разобраться, как бактерия попала в еду, люди продолжают беспокоиться — ведь выходит, что даже сертифицированные продукты не дают гарантии от заражения. Однако если правильно готовить курицу, то даже зараженный продукт не принесет вреда для организма. URA.RU обсудило с гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук и экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух главные правила борьбы с сальмонеллезом.
Что такое сальмонеллез
Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии Salmonella. Проблема микробов в том, что они очень выносливы и могут выживать в самых тяжелых условиях, отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «В воде и почве они остаются жизнеспособными несколько месяцев. В замороженном мясе сальмонелла выживает до года», — рассказала врач.
Чаще всего человек заражается сальмонеллезом через еду. Бактерии встречаются в сырых яйцах, мясе или рыбе, молоке. Врач также добавила, что в некоторых случаях человек заражается через экзотических домашних животных, таких как ящерицы и черепахи — ведь примерно 90% рептилий переносят сальмонеллез.
Чем опасен сальмонеллез
Как только бактерии попадают в организм, они мигом начинают размножаться. Первые симптомы сальмонеллеза человек может почувствовать уже через шесть часов после заражения, но в некоторых случаях болезнь дает о себе знать лишь через сутки, отметила гастроэнтеролог.
«Заразившийся человек чувствует, будто съел что-то не то: его тошнит, болит живот, появляется диарея и рвота. На фоне общей интоксикации может повыситься температура тела. То есть симптомы типичны для большинства кишечных инфекций», — рассказала Екатерина Кашух.
Врач отметила, что обычно болезнь проходит самостоятельно через несколько дней. Большинство людей не сильно пострадают от сальмонеллеза, но есть и группа риска. У детей, пожилых и людей со слабым иммунитетом болезнь может протекать тяжело и долго. В некоторых случаях даже требуется госпитализация.
Как готовить курицу, чтобы не заразиться сальмонеллезом
Екатерина Кашух назвала несколько правил, которые помогут обезопасить себя и не заразиться сальмонеллезом. Если соблюдать каждый из них, шанс заразиться бактериями окажется минимален:
- Не стоит покупать фермерские продукты, если у продавца нет соответствующих сертификатов.
- Нужно помнить, что сальмонелла выживает при заморозке. Единственное, что может убить бактерию – это температура выше 70 градусов. Поэтому еду стоит тщательно прожаривать или кипятить.
- Необходимо мыть руки и столовые принадлежности после разделки курицы – ведь сальмонелла может оставаться на руках, ноже или доске для резки.
- А вот курицу, наоборот, мыть не нужно – иначе сальмонелла может попасть на кухонный стол и другие продукты.
Соблюдая все эти правила, человек гарантированно обеспечит себе безопасность. Но если бактерии все же попали в организм, нужно вовремя осознать проблему и следовать рекомендациям врачей.
Как лечиться от сальмонеллеза
Екатерина Кашух предупреждает — главная опасность сальмонеллеза не в самих бактериях, а в последствиях для организма. «Из-за диареи и рвоты заболевший человек теряет слишком много жидкости, а вместе с ней — ценных веществ, которые необходимы для нормальной работы сердца и других органов. Так что важно как можно быстрее остановить и восполнить эти потери: пить больше воды и специальных солевых растворов», — советует врач. «Если из-за тошноты и слабости заболевший человек не хочет или не может пить, можно предложить ему рассасывать кусочки льда».
По современным рекомендациям, больным сальмонеллезом назначают антибактериальную терапию. Благодаря лекарствам организму удается остановить сальмонеллу и прекратить развитие болезни. Однако не стоит заниматься самолечением.
«Не все антибиотики подходят для лечения сальмонеллеза. Найти подходящий препарат и подобрать правильную дозу может только врач. Очень важно полностью завершить курс, чтобы болезнь не вернулась через какое-то время», — резюмировала Екатерина Кашух.
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