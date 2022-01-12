В Нижегородской области застрелили депутата

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Предполагаемого убийцу депутата уже ищут оперативники Фото:

В Нижегородской области от огнестрельного ранения печени скончался депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин. Предполагаемого убийцу депутата уже разыскивают.

«В Нижегородской области депутат приехал в больницу с огнестрельным ранением печени. Но спасти его не смогли. Предварительно, в депутата Ковернинского муниципального округа 59-летнего Валентина Розина выстрелил некий 39-летний Сергей Смирнов. Сейчас его разыскивают. Введен план-перехват», — сообщает telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на предполагаемого убийцу депутата зарегистрировано три единцы оружия. При этом ранее он был судим. Сожительница обвиняемого рассказала правоохранительным органам, что отвезла Смирнова в лес и больше его не видела. Убитый депутат также был предпринимателем.

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В Нижегородской области от огнестрельного ранения печени скончался депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин. Предполагаемого убийцу депутата уже разыскивают. «В Нижегородской области депутат приехал в больницу с огнестрельным ранением печени. Но спасти его не смогли. Предварительно, в депутата Ковернинского муниципального округа 59-летнего Валентина Розина выстрелил некий 39-летний Сергей Смирнов. Сейчас его разыскивают. Введен план-перехват», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что на предполагаемого убийцу депутата зарегистрировано три единцы оружия. При этом ранее он был судим. Сожительница обвиняемого рассказала правоохранительным органам, что отвезла Смирнова в лес и больше его не видела. Убитый депутат также был предпринимателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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