В Нижегородской области застрелили депутата

Предполагаемого убийцу депутата уже ищут оперативники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижегородской области от огнестрельного ранения печени скончался депутат Ковернинского муниципального округа Валентин Розин. Предполагаемого убийцу депутата уже разыскивают.

«В Нижегородской области депутат приехал в больницу с огнестрельным ранением печени. Но спасти его не смогли. Предварительно, в депутата Ковернинского муниципального округа 59-летнего Валентина Розина выстрелил некий 39-летний Сергей Смирнов. Сейчас его разыскивают. Введен план-перехват», — сообщает telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на предполагаемого убийцу депутата зарегистрировано три единцы оружия. При этом ранее он был судим. Сожительница обвиняемого рассказала правоохранительным органам, что отвезла Смирнова в лес и больше его не видела. Убитый депутат также был предпринимателем.