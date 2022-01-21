В Госдуме раскрыли, какие выплаты положены семьям с детьми

В Государственной думе создали путеводитель по выплатам на детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Госдуме РФ создали специальный путеводитель по выплатам на детей, в котором перечислены все меры поддержки семьям с детьми в 2022 году. Путеводитель размещен в официальном instagram-аккаунте Госдумы.

«В 2022 году предусмотрено ежемесячное пособие беременным, если среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Пособие составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Также с 1 февраля 2022 года будет введено единовременное пособие в 20 472 рубля при рождении ребенка. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7 667 рублей», — сообщается в путеводителе Госдумы.

Также семья полагается ежемесячная выплата на первого и второго ребенка, если их средний доход меньше двух прожиточных минимумов. Семья имеет право на ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, если их доход ниже одного прожиточного минимума. Пособие на детей от 8 до 17 лет положено неполным семьям, доход которых не превышает прожиточный минимум.

Также с 1 февраля измениться сумма материнского капитала. Он составит 524,5 тысячи рублей за первого ребенка и 693 тысячи рублей за второго. Семьи, у которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года имею право на получение 450 тысяч рублей для частичного погашения ипотеки.

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