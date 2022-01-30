Экономисты: индексация не спасет пенсионеров России от бедности

Индексация пенсий компенсировала только треть потерь в связи с инфляцией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Индексация пенсий на 8,6% не сделает россиян богаче — напротив, такая надбавка фиксирует обеднение пожилых людей. Такое мнение высказал в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин. По его мнению, пенсионеры стали беднее на 20% по сравнению с началом 2021 года. Индексация выплат компенсировала им примерно треть потерь.

«Как раз таки малоимущие слои граждан испытывают существенно большую инфляцию, чем граждане трудоспособного возраста. Этот вывод объясняет, почему такая добавка пенсии — не 8,4, а 8,6 — фиксирует обеднение пенсионеров, допустим, с уровня инфляции в 30%. Ну вот часть им компенсировали, примерно треть. Но на 20% они стали беднее. Стали жить хуже, чем в начале прошлого года», — рассказал URA.RU Константин Селянин.

Экономист пояснил, что разные группы населения по-своему чувствуют реальный уровень инфляции. Средняя потребительская корзина, которую использует в своих расчетах Росстат, составлена следующим образом: 45% продукты, 25% обязательные платежи (налоги, выплаты по кредитам и т. д.), 30% товары длительного пользования. Она рассчитана на среднего человека среднего возраста.

Однако у пенсионеров, по словам Селянина, большую пять потребительской корзины занимают продукты и лекарства. Соответственно, они острее чувствуют рост цен на эти категории товаров. «Подорожание той же картошки, которая занимает у них 10-15% относительно их невеликих пенсий, скажется иначе, чем на человеке среднего возраста, у которого зарплата 25-30 тысяч», — пояснил Селянин.

«Годовая инфляция в целом была на уровне 8,4%. [Индексация пенсий на 8,6%] не великая помощь, но тем не менее это все-таки компенсировало подавляющему большинству людей потери от инфляции в прошлом году. Это не рост благосостояния, но хотя бы позволяет удержаться на том уровне, который есть», — отметил в разговоре URA.RU руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников.

Он отметил, что по данным на 21 января 2022 года инфляция выросла до 8,64%. Масленников не исключил, что в дальнейшем она продолжит увеличиваться. Однако он не исключает, что благодаря денежно-кредитной политике РФ инфляция к концу года снизится до 5%. «Вот тогда индексация следующего года будет на уровне 5,8% или 5,6% с тем, чтобы отыграть потери», — пояснил Масленников.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России на 8,6%. Теперь средний размер выплат пожилым людям составит 18 984 рубля. Ранее Госдума РФ рассмотрела и одобрила закон об индексации выплат пенсионерам сразу в трех чтениях. Доплату получат 30,8 миллиона россиян-получателей страховой пенсии.

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