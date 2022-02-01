Губернатор Моор улучшил положение в федеральном рейтинге. ХМАО и ЯНАО теряют позиции

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Совещание с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. Тюмень, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 41 место рейтинга активности глав регионов в Instagram Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор улучшил свои позиции в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram, за неделю переместившись с 44 на 41 место. Информация об этом указана на офицальном сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава ХМАО Наталья Комарова переместилась с 10 на 11 место, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов закрепился на 34 строчке вышеуказанного рейтинга.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор — 41 место. За прошедшую неделю глава региона опубликовал три поста и четыре сторис», — сообщает сайт Агентства политических и экономических коммуникаций.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла 11 место рейтинга, опубликовав за неделю 12 постов и 19 сторис. Кроме этого, глава Югры провела в соцсетях два прямых эфира. Лидер ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 34 строчку рейтинга. За прошедшую неделю он опубликовал пять постов и девять сторис.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор улучшил свои позиции в еженедельном рейтинге активности глав регионов в Instagram, за неделю переместившись с 44 на 41 место. Информация об этом указана на офицальном сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава ХМАО Наталья Комарова переместилась с 10 на 11 место, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов закрепился на 34 строчке вышеуказанного рейтинга. «Губернатор Тюменской области Александр Моор — 41 место. За прошедшую неделю глава региона опубликовал три поста и четыре сторис», — сообщает сайт Агентства политических и экономических коммуникаций. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла 11 место рейтинга, опубликовав за неделю 12 постов и 19 сторис. Кроме этого, глава Югры провела в соцсетях два прямых эфира. Лидер ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 34 строчку рейтинга. За прошедшую неделю он опубликовал пять постов и девять сторис.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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