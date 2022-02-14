Washington Post предложила выдавать РФ особые медали Олимпиады

15 февраля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

В США считают, что российские медали «условно завоеванные» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Американская газета The Washington Post предложила ввести новую категорию наград для России на Олимпиаде «условно завоеванные». Так журналист издания Барри Сврлуга в своей колонке высказался о допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой. «По состоянию на полдень понедельника Россия завоевала в Пекине 18 медалей, то есть по общему количеству медалей находится на втором месте после Норвегии. Но, может быть, для ее медалей необходимо создать новую категорию? „Условно завоеванные“? „Завоеванные на данный момент“? „Завоеванные, но ожидающие подтверждения, для чего необходима дополнительная информация“?» — пишет Барри Сврлуга. Ситуация запятнала репутацию Олимпиады и спортсмены уезжают из Китая с подозрением по поводу честности состязаний, считает издание. Допинговый скандал начался, когда российским фигуристам не вручили золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Церемонию награждения перенесли, а спортсменку Камилу Валиеву отстранили от выступлений после положительной допинг-пробы. Выяснилось, что у нее нашли запрещенное лекарство для профилактики заболеваний сердца триметадизидин, сообщают «Дни.ру». Ее допустили к участию в соревнованиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская газета The Washington Post предложила ввести новую категорию наград для России на Олимпиаде «условно завоеванные». Так журналист издания Барри Сврлуга в своей колонке высказался о допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой. «По состоянию на полдень понедельника Россия завоевала в Пекине 18 медалей, то есть по общему количеству медалей находится на втором месте после Норвегии. Но, может быть, для ее медалей необходимо создать новую категорию? „Условно завоеванные“? „Завоеванные на данный момент“? „Завоеванные, но ожидающие подтверждения, для чего необходима дополнительная информация“?» — пишет Барри Сврлуга. Ситуация запятнала репутацию Олимпиады и спортсмены уезжают из Китая с подозрением по поводу честности состязаний, считает издание. Допинговый скандал начался, когда российским фигуристам не вручили золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Церемонию награждения перенесли, а спортсменку Камилу Валиеву отстранили от выступлений после положительной допинг-пробы. Выяснилось, что у нее нашли запрещенное лекарство для профилактики заболеваний сердца триметадизидин, сообщают «Дни.ру». Ее допустили к участию в соревнованиях.