Олимпиада в Пекине: итоги 15 февраля. Россия падает в медальном зачете

15 февраля 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Камила Валиева победила в короткой программе по фигурному катанию среди женщин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В столице Китая Пекине завершился одиннадцатый день зимней Олимпиады. Российские спортсмены дважды уступили сборной Норвегии: во время мужской эстафеты по биатлону и командной гонке преследования на коньках. Фигуристка Камила Валиева с триумфом вернулась к соревнованиям после короткого отстранения из-за допингового скандала — она стала первой в короткой программе. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета России резко опустилась в медальном зачете утром 15 февраля. Ее обогнали Швеция и Швейцария. С седьмого места сборная ОКР опустилась на девятое. В ее копилке четыре золотых медали, семь серебряных и девять бронзовых. Норвегия — 26 медалей (12 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых) Германия — 18 медалей (9 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых) США — 17 медалей (7 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых) Австрия — 16 медалей (6 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых) Нидерланды — 13 медалей (6 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых) Китай — 12 медалей (6 золотых, 4 серебряных. 2 бронзовых) Швеция — 11 медалей (5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых) Швейцария — 10 медалей (5 золотых, 5 бронзовых) ОКР — 20 медалей (4 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых) Соревнования за день Биатлон. Мужская эстафета Российские спортсмены взяли бронзу в мужской эстафете по биатлону. Сборная ОКР лидировала до последнего этапа, но уступила команде из Норвегии. Второе место заняли французы. Биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после гонки. Его пять промахов на последней стойке и два штрафных круга лишили российскую сборную победы. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования Сборная ОКР завоевала серебряную медаль в командной гонке преследования. Российские спортсмены второй раз за день уступили норвежцам. Они отстали от лидеров гонки на 2,38 секунды. Третье место досталось сборной США. Керлинг. Женщины. Круговой турнир Россиянки обыграли сборную Китая в девятой сессии кругового турнира по керлингу. Счет составит 5:11 в пользу команды ОКР. Россию на Олимпиаде в Пекине представляли Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Керлинг. Мужчины. Круговой турнир Сборная ОКР удачно провела десятую сессии кругового турнира по керлингу. Российские спортсмены обыграли соперников из Канады. Счет составил 7:6 в пользу керлингистов из РФ. Сборную ОКР представляли Сергей Глушков, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Фигурное катание. Короткая программа Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова заняли первое и второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Они набрали 82,1 балла и 80,2 балла соответственно. Третьей стала японка Каори Сакамото. Она получила 79,84 балла. Третья российская фигуристка Александра Трусова совершила ошибку во время прыжка и получила только 74,6 балла. При этом Валиева, которая упала во время одного из элементов, осталась в лидерах проката. С ледовой арены фигуристка уходила со слезами на глазах. Это было ее первое выступление после отстранения из-за допингового скандала. Допинговый скандал Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что Валиева получила положительную допинг-пробу из-за своего дедушки. Российская фигуристка пила из одного стакана со своим родственником, который принимает триметазидин. По мнению Освальда, именно таким образом произошло загрязнение допинг-пробы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В столице Китая Пекине завершился одиннадцатый день зимней Олимпиады. Российские спортсмены дважды уступили сборной Норвегии: во время мужской эстафеты по биатлону и командной гонке преследования на коньках. Фигуристка Камила Валиева с триумфом вернулась к соревнованиям после короткого отстранения из-за допингового скандала — она стала первой в короткой программе. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета России резко опустилась в медальном зачете утром 15 февраля. Ее обогнали Швеция и Швейцария. С седьмого места сборная ОКР опустилась на девятое. В ее копилке четыре золотых медали, семь серебряных и девять бронзовых. Соревнования за день Биатлон. Мужская эстафета Российские спортсмены взяли бронзу в мужской эстафете по биатлону. Сборная ОКР лидировала до последнего этапа, но уступила команде из Норвегии. Второе место заняли французы. Биатлонист Эдуард Латыпов расплакался после гонки. Его пять промахов на последней стойке и два штрафных круга лишили российскую сборную победы. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования Сборная ОКР завоевала серебряную медаль в командной гонке преследования. Российские спортсмены второй раз за день уступили норвежцам. Они отстали от лидеров гонки на 2,38 секунды. Третье место досталось сборной США. Керлинг. Женщины. Круговой турнир Россиянки обыграли сборную Китая в девятой сессии кругового турнира по керлингу. Счет составит 5:11 в пользу команды ОКР. Россию на Олимпиаде в Пекине представляли Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Керлинг. Мужчины. Круговой турнир Сборная ОКР удачно провела десятую сессии кругового турнира по керлингу. Российские спортсмены обыграли соперников из Канады. Счет составил 7:6 в пользу керлингистов из РФ. Сборную ОКР представляли Сергей Глушков, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Фигурное катание. Короткая программа Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова заняли первое и второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Они набрали 82,1 балла и 80,2 балла соответственно. Третьей стала японка Каори Сакамото. Она получила 79,84 балла. Третья российская фигуристка Александра Трусова совершила ошибку во время прыжка и получила только 74,6 балла. При этом Валиева, которая упала во время одного из элементов, осталась в лидерах проката. С ледовой арены фигуристка уходила со слезами на глазах. Это было ее первое выступление после отстранения из-за допингового скандала. Допинговый скандал Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что Валиева получила положительную допинг-пробу из-за своего дедушки. Российская фигуристка пила из одного стакана со своим родственником, который принимает триметазидин. По мнению Освальда, именно таким образом произошло загрязнение допинг-пробы.