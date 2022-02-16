Госдума выступила против пыток в России

16 февраля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Законопроект уточняет понятие «пытки» и вводит новый субъект преступления в статье о принуждении к даче показаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти. Соответствующее решение принято на заседании 16 февраля. За пытки сотрудникам правоохранительных органов может грозить от четырех до 12 лет лишения свободы. «Статью 286 УК РФ дополнить частью четвертой следующего содержания: „Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением пытки, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет“», — сообщается в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Заседание транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Кроме того, документ уточняет понятие «пытки». Под ними подразумевается любое действие, которым умышленно причиняют сильную боль и страдание с целью наказания третьего лица, а также для получения сведений или признания от него. Также закон вводит в статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого президент России Владимир Путин своим указом снял с поста главы ФСИН РФ Александра Калашникова, пишет RT. Российский лидер также поручил подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти. Соответствующее решение принято на заседании 16 февраля. За пытки сотрудникам правоохранительных органов может грозить от четырех до 12 лет лишения свободы. «Статью 286 УК РФ дополнить частью четвертой следующего содержания: „Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением пытки, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет“», — сообщается в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Заседание транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Кроме того, документ уточняет понятие «пытки». Под ними подразумевается любое действие, которым умышленно причиняют сильную боль и страдание с целью наказания третьего лица, а также для получения сведений или признания от него. Также закон вводит в статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого президент России Владимир Путин своим указом снял с поста главы ФСИН РФ Александра Калашникова, пишет RT. Российский лидер также поручил подготовить документ, согласно которому пытки в российских колониях и следственных изоляторах были бы предотвращены.