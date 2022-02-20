Путин договорился с Макроном по Украине

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Владимир Путин поговорил с президентом Франции Фото:

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора 20 февраля. Об этом сообщили в Кремле.

«Вновь подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“. С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц „нормандского формата“», — указано на сайте Кремля.

Контакты должны поспособствовать прекращению огня и обеспечить урегулирование ситуации в Донбассе. Также выражена озабоченность из-за ухудшения обстановки в Донбассе, отметили в Кремле. Путин сообщил, что причиной эскалации стали провокации Украины. Западные СМИ сообщили, что президенты договорились о встрече рабочей группы, чтобы достичь прекращения огня на Украине.

Макрон и Путин созвонились 20 февраля. В Кремле заранее не анонсировали, что обсудят стороны. Ранее президенты провели встречу в Москве 12 февраля и поговорили о ситуации вокруг Украины.

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Президент России Владимир Путин обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора 20 февраля. Об этом сообщили в Кремле. «Вновь подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“. С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц „нормандского формата“», — указано на сайте Кремля. Контакты должны поспособствовать прекращению огня и обеспечить урегулирование ситуации в Донбассе. Также выражена озабоченность из-за ухудшения обстановки в Донбассе, отметили в Кремле. Путин сообщил, что причиной эскалации стали провокации Украины. Западные СМИ сообщили, что президенты договорились о встрече рабочей группы, чтобы достичь прекращения огня на Украине. Макрон и Путин созвонились 20 февраля. В Кремле заранее не анонсировали, что обсудят стороны. Ранее президенты провели встречу в Москве 12 февраля и поговорили о ситуации вокруг Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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