Экс-юрист ПФР: пенсионеры недосчитались денег после индексации

22 февраля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Средняя сумма пенсии после индексации составила 19 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионеры недополучают часть средств после индексации пенсий из-за конвертации, рассчитанной до 2015 года. Об этом сообщила экс-юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова в своей группе «ВКонтакте». «Внимательные пенсионеры заметили, что сумма пенсии, начисленная им после индексации, не в полной мере соответствует заявленным коэффициентам. Разница в 8 копеек получается, скорее всего, из-за конвертации пенсии, рассчитанной до 2015 года, в пенсионные баллы. Полученные после конвертации пенсионные баллы округляются до 3 знаков после запятой, а при дальнейшем их умножении на текущую стоимость 1 балла результат округляется до копеек, т. е. до 2 знаков после запятой», — написала Сивакова. Президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. В Госдуму РФ также внесли законопроект об аналогичной индексации для военных пенсионеров. После индексации средняя сумма пенсии составила 19 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионеры недополучают часть средств после индексации пенсий из-за конвертации, рассчитанной до 2015 года. Об этом сообщила экс-юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова в своей группе «ВКонтакте». «Внимательные пенсионеры заметили, что сумма пенсии, начисленная им после индексации, не в полной мере соответствует заявленным коэффициентам. Разница в 8 копеек получается, скорее всего, из-за конвертации пенсии, рассчитанной до 2015 года, в пенсионные баллы. Полученные после конвертации пенсионные баллы округляются до 3 знаков после запятой, а при дальнейшем их умножении на текущую стоимость 1 балла результат округляется до копеек, т. е. до 2 знаков после запятой», — написала Сивакова. Президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. В Госдуму РФ также внесли законопроект об аналогичной индексации для военных пенсионеров. После индексации средняя сумма пенсии составила 19 тысяч рублей.