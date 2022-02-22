Экс-юрист ПФР: пенсионеры недосчитались денег после индексации

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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, бабушка, пенсия, попрошайничество, нищета, бедность
Средняя сумма пенсии после индексации составила 19 тысяч рублей Фото:

Пенсионеры недополучают часть средств после индексации пенсий из-за конвертации, рассчитанной до 2015 года. Об этом сообщила экс-юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова в своей группе «ВКонтакте».

«Внимательные пенсионеры заметили, что сумма пенсии, начисленная им после индексации, не в полной мере соответствует заявленным коэффициентам. Разница в 8 копеек получается, скорее всего, из-за конвертации пенсии, рассчитанной до 2015 года, в пенсионные баллы. Полученные после конвертации пенсионные баллы округляются до 3 знаков после запятой, а при дальнейшем их умножении на текущую стоимость 1 балла результат округляется до копеек, т. е. до 2 знаков после запятой», — написала Сивакова.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. В Госдуму РФ также внесли законопроект об аналогичной индексации для военных пенсионеров. После индексации средняя сумма пенсии составила 19 тысяч рублей.

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Пенсионеры недополучают часть средств после индексации пенсий из-за конвертации, рассчитанной до 2015 года. Об этом сообщила экс-юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова в своей группе «ВКонтакте». «Внимательные пенсионеры заметили, что сумма пенсии, начисленная им после индексации, не в полной мере соответствует заявленным коэффициентам. Разница в 8 копеек получается, скорее всего, из-за конвертации пенсии, рассчитанной до 2015 года, в пенсионные баллы. Полученные после конвертации пенсионные баллы округляются до 3 знаков после запятой, а при дальнейшем их умножении на текущую стоимость 1 балла результат округляется до копеек, т. е. до 2 знаков после запятой», — написала Сивакова. Президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. В Госдуму РФ также внесли законопроект об аналогичной индексации для военных пенсионеров. После индексации средняя сумма пенсии составила 19 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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