РИА «Новости»: страны G7 осудили РФ за операцию в Украине 24 февраля 2022 в 21:20 Размер текста - 17 + Лидеры стран G7 выпустили совместное заявление по итогам переговоров по ситуации на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили спецоперацию российских военных на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление государств по итогам переговоров G7. «Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран-участниц «Большой семерки». Государства выразили «непоколебимую поддержку и солидарность» с Киевом. Они также осудили президента РФ Владимира Путина за то, что тот отказался участвовать в дипломатическом процессе по урегулированию проблем в сфере безопасности в Европе, передает ТАСС. Утром 24 февраля глава РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили спецоперацию российских военных на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление государств по итогам переговоров G7. «Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран-участниц «Большой семерки». Государства выразили «непоколебимую поддержку и солидарность» с Киевом. Они также осудили президента РФ Владимира Путина за то, что тот отказался участвовать в дипломатическом процессе по урегулированию проблем в сфере безопасности в Европе, передает ТАСС. Утром 24 февраля глава РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям