РИА «Новости»: страны G7 осудили РФ за операцию в Украине

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили спецоперацию российских военных на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление государств по итогам переговоров G7.
«Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран-участниц «Большой семерки». Государства выразили «непоколебимую поддержку и солидарность» с Киевом. Они также осудили президента РФ Владимира Путина за то, что тот отказался участвовать в дипломатическом процессе по урегулированию проблем в сфере безопасности в Европе, передает ТАСС.
Утром 24 февраля глава РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили спецоперацию российских военных на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление государств по итогам переговоров G7. «Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину», — цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран-участниц «Большой семерки». Государства выразили «непоколебимую поддержку и солидарность» с Киевом. Они также осудили президента РФ Владимира Путина за то, что тот отказался участвовать в дипломатическом процессе по урегулированию проблем в сфере безопасности в Европе, передает ТАСС. Утром 24 февраля глава РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.